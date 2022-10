An Unilever kommt man kaum vorbei: als Konsument nicht in Zeiten von Rezession, als Anleger nicht in Zeiten von Inflation. Die über 400 Marken des Konsumgüterkonzerns aus den Sparten Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition und Ice Cream werden von mehr als 3,4 Mrd. Menschen in über 190 Ländern täglich gebraucht. Die Unilever-Aktie (GB00B10RZP78) gilt durch ihr solides Geschäftsmodell als defensiver Titel; mit Zertifikaten lässt sich der Einstieg noch risikoärmer darstellen – aufgrund der überschaubaren Volatilitäten sollten die entscheidenden Produktparameter nah am Geld gewählt werden; größere Puffer reduzieren die Renditepotenziale.

Discount-Strategie mit 8 Prozent Puffer (März)