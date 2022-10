Frankfurt (ots) - Jede:r dritte Deutsche (33 Prozent) achtet aufgrund der

andauernden Corona-Pandemie oder der aktuellen Inflation noch stärker auf Preise

und Sonderangebote [1]. Das zeigt eine neue repräsentative Studie des digitalen

Versicherungsmanagers CLARK (http://www.clark.de) in Zusammenarbeit mit YouGov

anlässlich des Weltspartages am 28. Oktober. Die Ergebnisse zeigen, dass

besonders Frauen aktuell stärker auf Preise achten. Während 29 Prozent der

Männer stärker auf Preise und Angebote achten, tun dies mit 36 Prozent deutlich

mehr Frauen. Mehr als jede:r fünfte Befragte (22 Prozent) gibt außerdem an, die

eigenen Ausgaben aufgrund von Pandemie und Inflation bewusst reduziert zu haben.

Ebenso viele Deutsche sagen, dass sie weniger Möglichkeiten haben, Geld

zurückzulegen als früher, da sie weniger zur Verfügung haben. Auch hier zeigt

sich ein Unterschied zwischen den Geschlechtern: Während 26 Prozent der Frauen

aktuell nicht so viel Geld zurücklegen können, ist dies nur bei 18 Prozent der

Männer der Fall.



Geteilte Meinungen: Ein Drittel der Deutschen hat ihr Sparverhalten nicht

geändert





Obwohl viele Menschen in Deutschland ihr Sparverhalten in den letzten Monatenangepasst haben, hat immerhin ein Drittel der Deutschen (34 Prozent) dies nichtgetan. Auch bei den weiteren Studienergebnissen zeigt sich ein interessantesBild des Sparverhaltens der Deutschen. 7 Prozent geben an, weniger aufSparkonten, in Sparplänen oder Ähnlichem zu sparen als zuvor - fast ebenso viele(6 Prozent) sagen allerdings, mehr Geld auf diese Arten anzusparen als zuvor.Auch 6 Prozent sagen, dass sie weniger sparen, sondern mehr Geld anlegen -beispielsweise in Aktien, Krypto oder ETFs).Tagesgeldkonto beliebteste Art zum Geldsparen der DeutschenDie Ergebnisse zeigen allerdings auch, dass etwa die Hälfte der Deutschen wenigebis gar keine Zinsen auf ihr Erspartes erhalten: Die beliebteste Art derDeutschen, Geld zu sparen, ist das Tagesgeldkonto. 28 Prozent der Deutschensparen auf diese Form Geld an. Das bedeutet: Rund die Hälfte der Bevölkerungverliert derzeit quasi Geld beim Sparen. Allerdings investieren auch sehr vieleDeutsche ihr erspartes Geld: 17 Prozent der Bundesbürger:innen investieren durcheinen Sparplan in Fonds oder Aktien. 14 Prozent legen über einen Sparplan mitETFs Geld zur Seite. Während 16 Prozent in Altersvorsorgeprodukte investieren,besitzen fast ebenso viele (15 Prozent) einen Bausparvertrag. Alarmierend ist eswiederum, dass rund ein Viertel der Menschen in Deutschland (27 Prozent) angibt,derzeit kein Geld zu sparen."Im Vergleich zum guten alten Sparschwein bieten Fonds, ETFs und Aktien dieMöglichkeit, eine gute jährliche Rendite zu erwirtschaften, um damitbeispielsweise fürs Alter vorzusorgen", so Dr. Marco Adelt, Vorstandsmitgliedund Co-Gründer von CLARK. "Wichtig ist es in jedem Fall, dass man das Risikoüber verschiedene Altersvorsorgeprodukte streut und eine individuelleAltersvorsorgestrategie entwickelt." Denn: Für viele Menschen reicht diegesetzliche Rente allein nicht aus, um ihren gewohnten Lebensstandard auch imAlter zu halten. Deswegen lohnt es sich, bereits früh über Maßnahmen wie eine Rentenversicherung (https://www.clark.de/private-rentenversicherung/) , dieRiester-Rente (https://www.clark.de/riester-rente/) oder andere privateAltersvorsorgeprodukte (https://www.clark.de/altersvorsorge/) nachzudenken, umeine potenzielle Rentenlücke effektiv zu schließen.[1] Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 1061 Personen zwischen dem 07. und 13.09.2022teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für diedeutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.