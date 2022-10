United Lithium Corp. sichert sich weitere 220 BLM-Claims in den Black Hills bei Pringle (South Dakota)

Vancouver, British Columbia, 24. Oktober 2022. United Lithium Corp. (CSE: ULTH, OTC: ULTHF, FWB: 0ULA) („ULTH“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Grundbesitz im Rahmen des Lithiumprojekts Liberty in den südlichen Black Hills im US-Bundesstaat South Dakota in der Nähe der Stadt Pringle und südöstlich von Custer durch zusätzliche Absteckungen erweitert hat. Die neuen Claims grenzen an jene an, die zuvor abgesteckt und in den Pressemeldungen vom 2. Mai 2022 und 28. September 2022 bekannt gegeben wurden.

Das Unternehmen hat mehr als 200 zusätzliche nicht patentierte Erzgang-Claims abgesteckt, die sich über eine Gesamtfläche von mehr als 6,5 Quadratmeilen (fast 17 Quadratkilometer) im südlichen Teil der Black Hills erstrecken, und damit das Lithiumprojekt Liberty erweitert. Die neuen Claims umfassen zahlreiche Pegmatitkörper, bei denen zum Großteil - abgesehen von historischem und aktuellem Abbau von Kalifeldspat und Glimmer - bisher kaum Erkundungs- oder Förderarbeiten stattfanden. In Verbindung mit dem Absteckungsprogramm führte das Unternehmen ein Erkundungsprogramm mit Gesteinssplitterprobennahmen durch, um neue Gebiete für detaillierte Feldarbeiten zu identifizieren. Die Proben wurden an das Labor gesendet und die Ergebnisse sind noch ausstehend.

Es gilt zu erwähnen, dass derzeit in mehreren Pegmatitzonen in der Gegend um Custer (South Dakota) Kalifeldspat und Glimmer abgebaut werden. Kalifeldspat könnte ein wertvolles Nebenprodukt aus dem voraussichtlichen Lithium-Pegmatitabbau sein. Kalifeldspat wird von Töpfern, Industrieglas- und Keramikherstellern bevorzugt, da er einen hohen Alkaligehalt und wenig Eisenoxide aufweist, was zu einer besseren Viskosität beim Brennen und zu einer höheren Weiße führt. Glimmer wird derzeit auch als wirtschaftliches Produkt aus einigen Pegmatiten gewonnen und ist ein wichtiger Zusatzstoff in speziellen Bohrschlämmen. Der Rest des gewonnenen Pegmatitmaterials, hauptsächlich Quarz und Albit, kann aufgrund seiner Härte, seiner Größe bei Zerkleinerung und seiner inerten Umwelteigenschaften auch zur Verwendung als Zuschlagstoff und Straßenbaumaterial gewonnen werden.