dynaCERT ist eingeladener Aussteller auf dem Canadian Utility Fleet Forum

TORONTO, ON – 24. Oktober 2022 – (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FRA: DMJ) dynaCERT Inc. („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es als Aussteller auf dem Canadian Utility Fleet Forum („CUFF“) eingeladen wurde, das vom Canadian Utility Fleet Council (CUFC) vom 24. Oktober 2022 bis zum 26. Oktober 2022 in Toronto (Kanada) veranstaltet wird.