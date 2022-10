Von der Royal Commission for AlUla unterstützte Forschung liefert neue Erkenntnisse über riesige, uralte Tierfallen, die als "Drachen" bekannt sind

Alula, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -



- Studien erweitern das Inventar und die geographische Ausdehnung dieser

gigantischen Tierfallen, den größten Bauwerken ihrer alten Ära

- Die Tiere wurden hunderte von Metern an zusammenlaufenden Steinmauern entlang

zu einem plötzlichen Abgrund oder einer verborgenen Grube getrieben

- Die RCU enthüllt das kulturelle Erbe der Region durch diese Forschung, die

intellektuelle Grundlage für das Kingdoms Institute als Zentrum der

Archäologie



Neue, von Experten begutachtete Forschung zu alten steinernen Tierfallen,

bekannt als "Wüstendrachen". Es zeigt die anspruchsvolle und umfangreiche Jagd

auf Wildtiere aus der späten Jungsteinzeit und zeigt den Einfallsreichtum und

vielleicht kollaborativen Charakter der Völker der Region in der Vergangenheit.





Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier:https://www.multivu.com/players/uk/9102251-research-supported-by-royal-commission-alula-insights-into-ancient-animal-traps/Die Bauwerke wurden in den 1920er Jahren von Fliegern als "Drachen" bezeichnet,weil ihre Form von oben betrachtet an altmodische Kinderdrachen mitLuftschlangen erinnert. Die Entstehung und Funktion dieser riesigen,monumentalen Bauwerke war jedoch umstritten.Dr. Remy Crassard, ein führender Experte für Wüstendrachen, stellt fest, dasssie zu den größten antiken Bauwerken ihrer Zeit gehören. Die ältesten Drachen,im südlichen Jordanien, wurden auf 7000 v. Chr. datiert. Das Alter der neugefundenen Drachen in Nordwestarabien wird noch bestimmt, scheint aber denÜbergang von der späten Jungsteinzeit zur Bronzezeit (5000-2000 v. Chr.) zuüberbrücken. Dr. Crassard - der nicht nur dem Nationalen Zentrum fürwissenschaftliche Forschung (CNRS) Frankreichs angeschlossen ist, sondern auchCo-Direktor des Archäologischen Projekts Khaybar Longue Durée ist, das von derRCU und ihrem strategischen Partner Afalula (Frankreichs Agentur für dieEntwicklung von AlUla) gefördert wird - schätzt, dass vor 20 Jahren 700 bis 800Drachen bekannt waren, verglichen mit etwa 6.500 jetzt, wobei deren Zahl immernoch steigt.Basierend auf jüngsten Untersuchungen in Saudi-Arabien, Jordanien, Armenien undKasachstan bestätigt das Team von Dr. Crassard, dass Drachen zur Jagd und nichtzur Domestizierung verwendet wurden, dass sie "eine tiefgreifende Veränderungder menschlichen Strategien zum Fangen von Tieren markieren", und dass "dieEntwicklung dieser Megafallen einen spektakulären menschlichen Einfluss auf dieLandschaft hat". Drachen könnten zu einem Jagen geführt haben, das weit über dasExistenzminimum hinausgeht, was mit einer "Zunahme des symbolischen Verhaltensim Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion und der sozialen Organisation"