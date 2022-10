Im Gegensatz zum direkten Investment in eine Aktie oder einen Aktienindex weisen Strukturierte Anlageprodukte für Anleger den absoluten Mehrwert auf, dass sie auch bei stagnierenden oder sogar deutlich fallenden Aktienkursen oder Indexständen positive Renditen in Aussicht stellen. Im Gegenzug für die mit Sicherheitspuffern ermöglichten Ertragschancen müssen Anleger allerdings auf die Beteiligung an einem starken Kursanstieg des oder der Basiswerte verzichten.

Derzeit bietet die RCB zwei Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikate auf den EuroStoxx50- und den amerikanischen S&P500-Index mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen zur Zeichnung an.