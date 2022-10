GoCardless stellt Protect+ vor und unterstützt Unternehmen dabei, Zahlungsbetrug zu bekämpfen und Einnahmen einzubehalten

London (ots/PRNewswire) - Das zweite "Payment Intelligence"-Produkt ermöglicht

in einer Zeit des wirtschaftlichen Gegenwinds, Umsatzeinbußen auszugleichen



GoCardless, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Bankzahlungen,

stellt Protect+ vor. Protect+ ist eine End-to-End-Lösung zur Betrugsprävention,

die betrügerische Aktivitäten aufdeckt und Händler durch eine erweiterte

Überprüfung von Zahlern, 24/7-Betrugsüberwachung und Chargeback-Anforderungen

vor möglichen Verlusten schützt. Mit Protect+ sind Händler in der Lage, ihren

Gesamtanteil erfolgreicher Zahlungen zu erhöhen, die mit der Verwaltung von

Zahlungsbetrug verbundenen Kosten erheblich zu senken und sowohl ihren Umsatz

als auch ihren Ruf zu schützen.





48% der deutschen Entscheidungsträger sind der Meinung, dass Zahlungsbetrug einsehr großes Problem für ihr Unternehmen darstellt1, und 65% sagen, dass diederzeitige Wirtschaftslage sie dazu veranlasst, die durch Betrug verursachtenUmsatzeinbußen zu verringern2. Die Einführung von Protect+ bietet Händlern eineAlternative zu bereits bestehenden Möglichkeiten der Betrugsprävention, dieviele Händler als frustrierend empfinden - aufgrund des Zeitaufwands für dieVerwaltung (25,27%), der Komplexität (19,22%) und der hohen Kosten (18,51%).Protect+ ist das zweite "Payment Intelligence"-Produkt von GoCardless undkombiniert Daten aus Millionen von Transaktionen, die über das globaleBankzahlungsnetzwerk abgewickelt werden, mit benutzerdefinierten Parametern, dievon Unternehmen entsprechend ihrer Risikobereitschaft festgelegt werden.Protect+ erkennt und verhindert drei Arten von Betrug:- Identitätsbetrug : Bei Verwendung gestohlener oder gekaufter, möglicherweiseauch ungültiger Bankkontodaten durch einen Betrüger.- Fehlende Zahlungsabsicht : Wenn ein eigenes Bankkonto verwendet wird ohne dietatsächliche Absicht, für die erhaltenen Waren oder Dienstleistungen zuzahlen.- Ungerechtfertigte Rückbuchungen : Wenn ein betrügerischer Zahler sein eigenesBankkonto verwendet, aber nach Erhalt der Dienstleistung oder Ware eineRückbuchung einreicht.Die Einführung von Protect+ erfolgt in einer Zeit, in der deutsche Unternehmenvor besonderen Herausforderungen stehen. 84% der Händler geben an, dass diederzeitigen Kosten für den Betrieb ihres Unternehmens höher sind als noch voreinem Jahr. Ebenfalls 84% versuchen aktiv, ihre Kosten zu senken. Diebeliebteste Taktik, um die Finanzlage eines Unternehmens binnen der nächstensechs Monate zu verbessern, ist in erster Instanz meist eine Neuverhandlung übergünstigere Konditionen mit den Lieferanten: Ganze 40% der Befragten geben an,dass dies "eine der ersten Maßnahmen" sei, die sie in Betracht ziehen würden.