cbdreakiro.co.uk - Reakiros offizieller Online-Shop im Vereinigten Königreich

Reakiro, der branchenführende europäische Hanf- und CBD-Hersteller, feiert sein sechstes Jahr voller Durchbrüche und Innovationen in diesem sich ständig weiterentwickelnden und wachsenden Bereich. Als das Unternehmen gegründet wurde, war CBD noch nicht in aller Munde. Und darüber hinaus waren viele Menschen, die von CBD gehört hatten, skeptisch, was seine Verwendung und Sicherheit betraf. Seit dieser anfänglichen Skepsis hat Reakiro diese Ungewissheit hinter sich gebracht und sein Ziel verfolgt, so viele Menschen wie möglich über die potenziellen natürlichen Vorteile von Hanf- und CBD-Produkten zu informieren und aufzuklären.

Mit dem Anliegen, das Bewusstsein für den natürlichen Inhaltsstoff zu schärfen, hat Reakiro sich von vielen anderen Mitbewerbern abgehoben, aber natürlich ist ein großer Teil des Erfolgs des Unternehmens auf die Innovation und Qualität zurückzuführen, die in die Formulierung jedes seiner Produkte einfließt. Qualität steht bei Reakiro seit jeher an erster Stelle. Jedes Produkt wird mit dem CBD-Extrakt von Reakiro in Premiumqualität aus sorgfältig angebauten Hanfpflanzen hergestellt.

Um das Vertrauen von Kunden und Großhändlern zu gewinnen, hat Reakiro eine vollständig rückverfolgbare Struktur in seine Produktionsverfahren eingebaut. Das Team von Reakiro kontrolliert jeden Aspekt der Produktion, und zwar vom Samen bis zum Verkauf. Und sobald das Endprodukt formuliert ist, wird jede Charge zur Prüfung an ein unabhängiges Drittlabor geschickt - die Ergebnisse können ganz einfach auf der Reakiro-Website eingesehen werden. Das gesamte CBD-Öl von Reakiro wird in der eigenen HACCP-, GMP- und CHP-zertifizierten Anlage mittels fortschrittlicher Ethanolextraktion bei extrem tiefen Temperaturen (hyper cryogenic) hergestellt.

Mit der wachsenden Zahl von CBD-Konsumenten steigt auch die Nachfrage und das Potenzial, CBD auf neue Weise zu formulieren. Reakiro hat dies beobachtet und in diesem Jahr hat das Unternehmen diese unterschiedlichen Anforderungen in belebende neue Nahrungsergänzungsmittel und Wellness-Produkte umgesetzt.