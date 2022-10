Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- Siegelstudie untersucht Arbeitsbedingungen in 2.000 KlinikenAusreichend Zeit, sich gut um Patienten zu kümmern und die eigenen Fähigkeitendafür auszubauen: Das ist für Pflegekräfte und Medizinier in vielen deutschenKrankenhäusern mehr Wunsch als Wirklichkeit. Eine Folge fehlender Fachkräfte imGesundheitswesen: Mehr als die Hälfte der Klinikärzte in Deutschland sehen sichin ihren Krankenhäusern mit Ärztemangel konfrontiert, 22.000 Stellen fürexaminierte Pflegefachkräfte blieben bundesweit auf Intensiv- undNormalstationen zu Jahresbeginn unbesetzt. Besserung ist nicht in Sicht - imGegenteil: Die durch zu wenig Personal verursachte Arbeitsüberlastung bewegtÄrzte und Pflegekräfte verstärkt dazu, ihre Jobs zu kündigen. Aber die Situationist keineswegs überall gleich: In welchen Krankenhäusern überdurchschnittlichviele Mediziner und Pflegende pro Patient arbeiten und auch Zeit für fachlicheFortbildung bleibt, zeigt das Deutschlandtest-Siegel "Deutschlands beste Jobs inKrankenhäusern" von Focus Money. Dafür wertete das IMWF Institut für Management-und Wirtschaftsforschung in einer gleichnamigen Studie die gesetzlichvorgeschriebenen, jährlichen Krankenhaus-Qualitätsberichte des GemeinsamenBundesausschusses der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen aus. Insechs Kategorien nach Größe sowie für drei spezielle Fachrichtungen wurde dabeifür rund 2.000 Kliniken erfasst, wie viele Fachärzte und Pflegekräfte pro Bettund Fall zur Verfügung stehen und wie viele Fortbildungen sie erhalten. Für jedeKategorie wurde das jeweils beste Haus als Benchmark bestimmt. Für dasDeutschlandtest-Siegel qualifizierten sich diejenigen, deren Leistung imVergleich mit dieser jeweils führenden Klinik 75 Prozent oder mehr erreicht.Insgesamt gelang dies 226 Krankenhäusern. Ausgezeichnet wurden unter anderem dasAWO Fachkrankenhaus Jerichow in der Kategorie psychiatrische Kliniken, dieUniversitätsmedizin Greifswald als Universitätsklinik mit besten Jobs und dieMediClin Klinik Reichshof unter den Rehabilitationszentren mit wenigStressfaktoren und vielen Fortbildungsmöglichkeiten für ihre Ärzte undPflegekräfte.Unter den größten Krankenhäusern mit 800 und mehr Betten bieten insgesamt 41 imBundesgebiet einen besonders guten Personalschlüssel und reichhaltigeFortbildungsangebote für ihre Mediziner und Pflegefachkräfte, darunter dasKlinikum Bremerhaven Reinkenheide sowie das Helios Klinikum Berlin-Buch und dasHelios Klinikum Erfurt. In der Größe von 500 bis 799 Betten verdienten sich 42