Hamburg (ots) -- Studie "Preis-Sieger 2022": Welche Marken mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnisam meisten überzeugenInflation auf Rekordniveau bremst den privaten Konsum aus. Verbraucher machenihre verbleibenden Kaufentscheidungen immer mehr vom Preis abhängig - sind dabeiaber überwiegend nicht bereit, für günstigere Angebote Abstriche bei derQualität ihrer Anschaffungen hinzunehmen. Folge: Für Unternehmen wird es immerwichtiger, dass die Öffentlichkeit in ihren Angeboten ein gutesPreis-Leistungs-Verhältnis erkennt. Welchen Marken dies derzeit besonders gutgelingt, hat das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung imAuftrag von Focus Money in einer Social-Listening-Studie ermittelt. Dazu wurdedie branchenspezifische Online-Reputation von rund 19.000 in Deutschland aktivenUnternehmen und Marken in Bezug auf ihre Preisgestaltung mit Hilfe von VerfahrenKünstlicher Intelligenz ermittelt und miteinander verglichen. Die besten wurdenmit dem Deutschlandtest-Siegel "Preis-Sieger 2022" ausgezeichnet, für das sich1.392 Unternehmen aus 409 Branchen qualifizieren konnten. Einen so verbrieften,herausragenden Ruf für ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis genießen unteranderem das Mode- und Textilhaus C & A, der Küchenmöbelhersteller Bulthaup undunter Elektrofachgeschäften die gar nicht blöde Kette Media Markt.In der Kategorie Spirituosen zeigt sich die Marke Puschkin als bester"Preis-Sieger 2022". Obgleich der Wodka nach dem russischen NationaldichterAlexander Puschkin benannt wurde, handelt es sich doch um ein ur-deutschesProdukt der Berentzen-Gruppe, das weiterhin in hiesigen Regalen zu finden ist.Insgesamt 21 Stadtwerke qualifizierten sich für das in Deutschlandtest-Siegel,angeführt von den Stadtwerken Schweinfurt. Unter Autohändlern schreiben dieDeutschen der Torpedo Gruppe das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu. Von derersten, bereits 1928 eröffneten "Torpedo Garage" wuchs der Familienbetrieb ausKaiserslautern im Laufe seiner bald 100-jährigen Unternehmensgeschichte zu einerKette mit inzwischen 29 Autohäusern in fünf Bundesländern an.Leistung wirkt nur, wenn sie wahrgenommen wird"Ein gute Leistung zu einem guten Preis zu erbringen ist nur der erste Schritt,um in von Inflation und Kaufzurückhaltung geprägten Zeiten als Unternehmen imMarkt zu bestehen. Sich tatsächlich auf den Absatz auswirken kann dies aber nur,wenn es im zweiten Schritt von den Verbrauchern auch so erkannt wird", mahntJörg Forthmann, Geschäftsführender Gesellschafter des IMWF. "Deshalb solltenFirmenlenker laufend die Wahrnehmung ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses imVergleich zu ihren Wettbewerbern im Blick halten."