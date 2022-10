FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem starken Handelsauftakt am Montag sind die Gewinne am deutschen Aktienmarkt rasch wieder etwas abgebröckelt. Die Anleger agieren lieber vorsichtig, und das hat gleich mehrere Gründe. So werden die starken Vorgaben der US-Börsen vom Freitag wieder relativiert, da sich für die Wall Street am Nachmittag Verluste andeuten. Zudem verschlechterte sich die Unternehmensstimmung hierzulande und auch im Euroraum im Oktober weiter. Zurückhaltung herrscht darüber hinaus, da in dieser Woche die Berichtssaison hierzulande in Schwung kommt und am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) über weitere Leitzinsanhebungen entscheidet.

Der deutsche Leitindex gewann zur Mittagszeit noch rund ein Prozent auf 12 858,07 Punkte. Zeitweise war er bereits wieder in Richtung 12 932 Punkte gelaufen, seinem Hoch aus der vergangenen Woche. Der MDax stieg zuletzt um 0,48 Prozent auf 23 027,56 Punkte.