München (ots) - Ab sofort können 31 Millionen PAYBACK Kund:innen auf alle

Beauty- und Pflegeprodukte im asambeauty Shop punkten und sparen: Der

traditionsreiche, familiengeführte Kosmetikspezialist für Gesichts-, Körper- und

Haarpflege ist neuer PAYBACK Online Partner. "PAYBACK ist für uns der ideale

Partner, um unser D2C-Geschäft in den nächsten Jahren weiter dynamisch

auszubauen. Wir werden die zahlreichen Möglichkeiten für personalisierte

Kommunikation nutzen, um die Relevanz unserer Angebote und Botschaften nochmals

zu erhöhen und damit die Loyalität unserer Kunden zu stärken", so asambeauty

Chief Customer Officer Sebastian Hasebrink.



Die große Reichweite der PAYBACK Multichannel-Marketing Plattform komplettiere

den bisherigen asambeauty Marketingmix und werde es dem Unternehmen somit

ermöglichen, auch Neukunden effizient zu akquirieren, so Hasebrink.





"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit asambeauty und vor allem überdie hochwertige, naturnahe Kosmetik 'Made in Germany' mit vielenLieblingsprodukten unserer Kund:innen, für die sie jetzt zusätzlich Punktesammeln können", so Torsten Hautmann, VP Digital Sales bei PAYBACK.Zum Start der Partnerschaft können sich asambeauty Kund:innen beim Shoppen mitgleich 20fachen PAYBACK Punkten belohnen.Ein Bild finden Sie hier (https://www.payback.group/de/presse/bild-und-filmmaterial/bilder-grafiken-zu-payback) .Über asambeauty:asambeauty ist ein global agierendes, deutsches Kosmetikunternehmen fürwirkungsvolle Premium-Kosmetik. Hier bündelt sich Beauty-Expertise seit 1963.Eigenmarken wie M. Asam®, ahuhu organic hair care, Kräuterhof® und YOUTHLIFT®bieten ein umfangreiches Portfolio an Produkten aus den Bereichen Gesichts-,Körper- und Haarpflege sowie Make-up.Die Produkte des asambeauty Portfolios beruhen auf dem einzigartigenZusammenspiel ausgewählter pflanzlicher und modernster High-Tech-Wirkstoffe.Exzeptionelle Wirkstoffkomplexe agieren gezielt und sorgen für maximaleBeauty-Effekte. Mit der Verantwortung kontinuierlich hochwertige Beautylösungenzu entwickeln, garantieren wir mit unseren Produktionsstätten in Bayern und derhauseigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung im Headquarter in MünchenQualität "Made in Germany". http://www.asambeauty.comÜber PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschlandschon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sieerhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "EinProgramm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparendadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punktewerden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil inWertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündeltdas mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Siewird schon von 11 Millionen Nutzer:innen verwendet und wurde mehrfach für ihrenMehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. DiePAYBACK GROUP ist 16facher "Top Employer".