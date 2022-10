Joachim Llambi drückt für die Sparkasse auf die Pause-Taste / 100.000 Mark Show mit überraschendem Break - Sparkasse wirbt mit neuem Ad Special "Guerilla Freeze" für nachhaltige Geldanlagen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - 24. Oktober 2022 - Eine überraschende Pause mittenim-Gameshow-Fieber der "100.000 Mark Show", ausgelöst von Joachim Llambi.Während die Fragen kniffliger werden und die Pulsfrequenz bei Kandidaten und demPublikum steigt, drückt Joachim Llambi aus "seinem" Wohnzimmer heraus auf diePausentaste, genauer gesagt für die Sparkasse und deren nachhaltigenInvestitionsmöglichkeiten. Das neue Ad Special "Guerilla Freeze" - macht esmöglich.Der erstmalig eingesetzte "Guerilla Freeze" aus dem Ad+Concept Studio der AdAlliance, der in Zusammenarbeit mit den Sparkassen und der Spezialabteilung"Content & Special Ads" der HAVAS Media Germany entwickelt wurde, war Höhepunktdes Ad Special Dreiklang, der letzten Sonntag innerhalb der RTL Kult-Spielshowfür die Sparkasse umgesetzt wurde. Mit einem kreativen Storytelling wurde dieSparkasse als Enabler für nachhaltige Geldanlagen ungewöhnlich in Szene gesetzt.Ein Auftritt als Partner für Investitionen in die Zukunft unseres Planeten, dersich in den Köpfen der Zuschauer:innen verankert. Hierfür setzte die Sparkassemit Joachim Llambi auf ein bekanntes und beliebtes RTL-Sendergesicht, das sichmit Haltung und Zahlen bestens auskennt - sowohl auf dem Tanz- als auchFinanz-Parkett, denn als ausgebildeter Bankkaufmann und späterer Börsen- undFinanzexperte weiß er, wovon er spricht."Wir freuen uns sehr, dass wir so ein aufmerksamkeitsstarkes Werbeformatzusammen mit Havas entwickelt haben, da uns das Thema verantwortungsvolleGeldanlage besonders am Herzen liegt. Hierfür kann man ruhig einmal eine kurzePause in der Abendunterhaltung einlegen", sagt Silke Lehm, Co-Leiterin Newsroomder Sparkassen-Finanzgruppe. "Joachim Llambi ist für dieses Thema einglaubhafter Botschafter, da er selbst seine Ausbildung zum Bankkaufmann in derSparkasse Duisburg gemacht hat und bis heute der Sparkasse sehr verbunden ist."Dieser ungewöhnliche Auftritt nahm am Sonntag mit einem klassischen Spot seinenAnfang. Exklusiv vor Beginn der Sendung platziert, treffen Zuschauer:innenbereits auf Joachim Llambi der auf seiner Wohnzimmercouch sitzt und sozusageneinen Hinweis "auf später" gibt. Später ist dann während der laufenden Sendung.Im Verlauf des Rechenspiels wird der "Guerilla Freeze" ausgelöst. Mit Klick aufdie Pausentaste kehren die Zuschauer:innen wieder in das Wohnzimmer von Llambizurück. Während im Hintergrund das TV-Sendungsbild pausiert und das Logo derSparkasse eingeblendet wird, wendet sich der bekannte Juror mit der Botschaft