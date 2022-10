Achtung, Hacker Die Gefahr ist hoch wie nie / Der Mittelstand muss für Sicherheit sorgen - IT-Security ist keine Extra-Ausstattung mehr

Köln (ots) - Die jüngsten Beispiele zeigen, wie verletzlich die

IT-Infrastrukturen deutscher Unternehmen sind: Der Babynahrungshersteller Hipp

aus Pfaffenhofen an der Ilm ist Opfer eines externen Cyberangriffs geworden; die

Attacke habe neben den Kommunikationskanälen die Produktion am Stammsitz

Pfaffenhofen getroffen. Die Tageszeitung "Heilbronner Stimme" konnte seit Anfang

letzter Woche nicht als gedruckte Ausgabe erscheinen, Ursache ist auch hier ein

Hackerangriff auf die Produktion. Noch drastischer trifft es den Betreiber des

Hafens in Bremerhaven: Jeden Tag wehrt die IT hier bis zu 10.000 Attacken ab.

"Wir verzeichnen neben den normalen Attacken zum Erpressen von Geld durch

Ransomware wachsende Angriffe, die gezielt der Sabotage dienen. Ziel ist einzig

und allein, die Produktion eines Unternehmens komplett lahmzulegen und der

Wirtschaft Schaden zuzufügen", sagt Andreas Schlechter, Geschäftsführer von

Telonic. Das Systemhaus mit Hauptsitz in Köln sichert Netzwerke für

mittelständische und Großunternehmen ab und betreibt ein eigenes Security

Network Operation Center. Dort wird mit eigenem Personal und umfassender

Erfahrung sowie den neuesten Tools für Sicherheit und passende Betreuung im

Ernstfall gesorgt.



70 Prozent der Unternehmen haben nicht genügend Schutz