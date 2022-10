Fazit:

Derzeit scheint die Atoss-Aktie noch hoch bewertet zu sein, allerdings hat sich ein Engagement in Schwächephasen zuletzt immer wieder als richtig erwiesen. Gelingt es demnach den Bereich von mindestens 133,60 Euro per Tagesschlusskurs zu überwinden, könnten Investoren an einer Aufwärtsbewegung an 145,50 und darüber sogar 163,00 Euro partizipieren. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, könnte beispielshalber das Mini Future Long Zertifikat WKN MD960J zum Einsatz kommen. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt die mögliche Renditechance 115 Prozent, Ziel im Schein läge dann bei 6,28 Euro. Im Bereich des EMA 200 ist allerdings noch mit größeren Schwankungen zu rechnen, weshalb ein Investment noch mit gewissen Risiken verbunden bleibt.