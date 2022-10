Berlin (ots) -- Laut Antrag von Uniper soll das LNG-Terminalschiff "Höegh Esperanza" für einenunbefristeten Zeitraum Chlor als Biozid in die Jade einleiten dürfen- Das dafür verwendete Verfahren ist nach DUH-Recherchen veraltet - andereLNG-Terminalschiffe werden gänzlich ohne die Einleitung von Chlor betrieben- DUH fordert von Uniper, auf die Verwendung von Biozid vollständig zuverzichten, andernfalls wäre das Terminal nicht genehmigungsfähigDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert Uniper auf, beim Betrieb desLNG-Terminalschiffs "Höegh Esperanza" in Wilhelmshaven vollständig auf eineEinleitung von Chlor als Biozid in die Jade zu verzichten. Die Abbau- undFolgeprodukte von Chlor stehen mit der Entstehung von Krebs, Mutationen und auchder Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfunktionen in Verbindung. Durch denEinsatz des Biozids soll verhindert werden, dass die Regasifizierungsanlagen desTerminalschiffs mit Muscheln oder Seepocken bewachsen. Uniper hat einewasserrechtliche Erlaubnis beantragt, um für einen unbegrenzten Zeitraum bis zu35,6 Tonnen Chlor im Jahr in die Innenjade einleiten zu dürfen. Nach Recherchender DUH kommen andere LNG-Terminalschiffe jedoch gänzlich ohne die Einleitungvon Biozid aus. So hat jüngst RWE als Betreiber eines weiterenLNG-Terminalschiffs in Brunsbüttel erklärt, auf Biozid verzichten zu wollen.Auch ein in 2021 in Betrieb genommenes LNG-Terminalschiff in Kroatien setztstatt Chlor auf mechanische Verfahren zur Reinigung der Anlagen.