Atlantic Lithium, Partner von Piedmont Lithium, bestätigt eine hochgradige Mineralisierung und schließt das Bohrprogramm im Projekt in Ghana ab

BELMONT, NC, 24. Oktober 2022 - Piedmont Lithium („Piedmont“ oder „Unternehmen“) (Nasdaq: PLL; ASX: PLL), ein weltweit führender Entwickler von Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen („EV“) in den Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung sind, hat heute bekannt gegeben, dass Atlantic Lithium (AIM: ALL; ASX: A11) die Infill- und Explorationsbohrungen in seinem Vorzeigeprojekt Ewoyaa in Ghana abgeschlossen hat. Die Analyseergebnisse bestätigen eine hochgradige Mineralisierung, die weiteres Vertrauen in die Möglichkeit einer Aufwertung der Ressourcen und einer Verlängerung der Lebensdauer der Mine schafft.

Piedmont erwirbt eine 50%ige Beteiligung an den Spodumenprojekten von Atlantic Lithium in Ghana. Die entsprechende Vereinbarung beinhaltet einen Abnahmevertrag über 50 % der jährlichen Produktion zu Marktpreisen auf Basis der gesamten Lebensdauer der Mine. Piedmont ist auch zu 9,4 % an Atlantic Lithium beteiligt.

Keith Phillips, President und Chief Executive Officer von Piedmont, sagt dazu: „Die Bohrergebnisse bei Ewoyaa sind weiterhin sehr beeindruckend und liefern hohe Lithiumgehalte über große Mächtigkeiten in der Nähe der Oberfläche. Wir arbeiten eng mit unseren Partnern bei Atlantic Lithium zusammen, um in der ersten Jahreshälfte 2023 eine endgültige Machbarkeitsstudie für das Projekt Ewoyaa zu veröffentlichen, und diese letzten Bohrergebnisse werden voraussichtlich zu einer verlängerten Lebensdauer der Mine und einer noch besseren Wirtschaftlichkeit dieses erstklassigen Projekts beitragen. Nach Aufnahme des vollständigen Betriebs wird das Projekt Ewoyaa ein Hauptlieferant von Spodumenkonzentrat für die Umwandlung zu Lithiumhydroxid in Tennessee sein, und es ist vielversprechend zu sehen, dass beide Projekte so positive Fortschritte machen.“

Die Aussagen im nachfolgenden Link wurden von Atlantic Lithium erstellt und abgegeben. Die folgenden Angaben sind keine Aussagen von Piedmont und wurden von Piedmont nicht auf unabhängige Weise geprüft. Atlantic Lithium unterliegt nicht den US-Berichterstattungsanforderungen oder -verpflichtungen und Investoren werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen zu verlassen. Die Original-Pressemeldung von Atlantic Lithium finden Sie hier.