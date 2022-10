Ispringen (ots) - Der Auftritt auf Messen und Informationsveranstaltungen ist

für die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH von großer Bedeutung, wenn es um

das Recruiting von Auszubildenden, Werkstudierenden oder gut ausgebildeten

Nachwuchsfachkräften geht. Während der Corona-Pandemie hat das Karriereteam

virtuell Kontakt zu interessierten Berufseinsteigern gesucht. Inzwischen ist

Rutronik wieder regelmäßig mit einem Messestand auf unterschiedlichen

Veranstaltungen vor Ort präsent und bietet Studierenden die Möglichkeit, sich in

einem persönlichen Gespräch über die vielfältigen beruflichen Chancen im

Unternehmen zu informieren.



Erstsemester-Begrüßung in Pforzheim und CareerContacts an der Hochschule

Karlsruhe





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im September hat für viele Studierende ein neues Semester begonnen, für manchevon ihnen ist es der Start ins Studium. Um bereits beim Studieneinstieg einemögliche berufliche Orientierung zu bieten, macht die Hochschule Pforzheim mitihrem "Welcome on Campus Event", das am 5. Oktober 2022 stattfand, unter anderemauf attraktive Partnerunternehmen aufmerksam. Als ansprechender Arbeitgeber derRegion war auch die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH bei derErstsemester-Begrüßung dabei und hieß die Studierenden des ersten Semesterswillkommen. Damit ist zugleich auch der Startschuss für eine Reihe weitererwichtiger Veranstaltungen gefallen, auf denen das Recruiting-Team von Rutronikin den direkten Austausch mit Studierenden tritt.Mit der CareerContacts findet vom 24. bis zum 27. Oktober 2022 die großeFirmenkontaktmesse der Hochschule Karlsruhe (HKA) statt. Die Studierenden habenhier die Gelegenheit, direkt mit Unternehmen aus Karlsruhe und der näherenUmgebung in Kontakt zu kommen. In diesem Jahr sind an den vier Eventtageninsgesamt rund 134 Firmen vertreten, darunter der weltweit führendeDistributionspartner der Elektronikbranche. Auf den Messen präsentiert sich dasKarriereteam von Rutronik immer mit zwei Vertretern aus der HR-Abteilung sowieeinem Kollegen aus dem Fachbereich, die Interessierten einen umfassendenEinblick ins Unternehmen bieten und über die verschiedenen Karrieremöglichkeiteninformieren. Bei der jährlich stattfindenden CareerContacts ist Rutronik am 25.Oktober 2022 im ersten Obergeschoss in Gebäude B mit einem Stand vertreten.Studierende erhalten die wertvolle Chance, sich persönlich mit ihren Kompetenzenvorzustellen, erfahren aber ebenso, welche Qualifikationen und Fähigkeiten siefür den beruflichen Einstieg bei Rutronik mitbringen sollten. Zudem informiertdas Recruiting-Team umfassend über die verschiedenen Bereiche und aktuelleStellenangebote im Unternehmen. Interessierte Studierende können sich außerdem