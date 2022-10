Für das Gros der Anlageklassen war 2022 bisher ein schwieriges Jahr. Der Ukrainekrieg und damit einhergehende Unsicherheiten haben die Volatilität an den Finanzmärkten weltweit stark erhöht, ebenso wie hohe Inflation und steigende Zinsen. Das hat mitunter zu heftigen Kursverlusten geführt. Deutlich zeigt dies der Blick auf den Technologie-Sektor, der zu den größten Verlierern gehört, da die Hoffnungen der Anleger hier noch stärker auf künftige Erträge ausgerichtet sind als in weniger wachstumsstarken Branchen. Unterm Strich summiert sich das Minus bei Technologiewerten in den ersten drei Quartalen auf durchschnittlich über 30 Prozent, wie das Handelsblatt schreibt – eine ungewohnte Entwicklung, nach den vielen Boom-Jahren.

Dennoch besteht laut Meinung vieler Marktexperten aber kein Grund für Schwarzmalerei, denn die massiven Kursverluste seien nur eine Momentaufnahme und nicht von Dauer. Langfristig sei der Ausblick für die Branche noch immer gut und ein weiterer Kurseinbruch eher unwahrscheinlich. Diese Ansicht vertritt zumindest Pamela Hagerty, Fondsmanagerin bei BNP Paribas AM in Boston, die in der Konsequenz jetzt "attraktive Einstiegschancen" bei Technologieaktien sieht, die im Schnitt momentan ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter 20 aufweisen. Die aktuelle Situation sei ihr zufolge fast "mit der Lage bei der Pleite der Internetaktien zur Jahrtausendwende und der globalen Finanzkrise" vergleichbar.

Rückenwind bekommen Technologie-Titel durch die von der Konjunktur unabhängige Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen aus dem Bereich und dem globalen Trend zur digitalen Transformation. Gerade das Thema Internetsicherheit dürfte hier absehbar eine immer größere Rolle spielen, wie die steigende Zahl der Hacker-Angriffe – aktuell etwa auf ein iranisches AKW – nahelegt. Zudem dürften auch Privathaushalte wieder stärker investieren, wenn sich die allgemeine und persönliche Lage wieder verbessert und Innovationen den Markt zusätzlich ankurbeln.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion

FAST BREAK ist nicht zu stoppen: Der neue Börsendienst aus unserem Hause hat nun die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200 Prozent Performance in nur wenigen Tagen. Der Chefredakteur Stefan Klotter hat bereits die nächsten Trades ausgemacht. Erfahren Sie hier mehr.