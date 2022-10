JPMORGAN stuft GSK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Nach Investorenveranstaltungen des britischen Pharmakonzerns und seines US-Wettbewerbers Pfizer habe er den Eindruck gewonnen, dass Daten zu den RSV-Impfstoffkandidaten (Respiratorisches Synzytial-Virus) beider Unternehmen nur teilweise einen Wettbewerbsvorteil für das Produkt von GSK belegten, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 00:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 16,04EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m