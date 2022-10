Dennoch könnte sich die Lage bald wieder bessern. Die aktuellen Füllstände in den Gasspeichern gäben Anlass zu Optimismus, und auch die Preise könnten bald wieder sinken, argumentiert das Team um UBS-Analyst Sam Arie. Das dürfte auch die Inflation beruhigen und im Anschluss auch die Notenbanken zum Überdenken ihrer starken Zinserhöhungen bewegen.

Nachdem Energie-Aktien im laufenden Jahr dank steigender Preise besser performt haben als der breite Markt, ging es im September 23 Prozent bergab, wie die UBS in einem neuen Report analysiert.

Grund genug für die Analysten, ihre Aktienfavoriten aus dem Sektor genauer unter die Lupe zu nehmen. "Das langfristige Anlagepotenzial hat sich seit dem letzten Jahr sicherlich verbessert und die Ausgangsbasis für die Bewertung ist bei vielen Titeln günstig."

Drei Unternehmen dürften vor allem im aktuellen Krisen-Szenario gut performen:

RWE - Kursziel 43 Euro

"Einerseits ein hochwertiges Portfolio an erneuerbaren Energien in guten Regionen und mit einer starken Offshore-Windenergie, das gut positioniert ist, um eine weltweit führende Rolle bei der Energiewende zu spielen", schreibt Analyst Arie. "Auf der anderen Seite ein Altbestand an konventionellen Erzeugungs- und Handelsanlagen die für die Versorgungssicherheit entscheidend sind."

Engie - Kursziel 15,50 Euro

Die Franzosen hätten in den letzten zwei Jahren die Weichen für langfristigen Erfolg gestellt, so die UBS-Experten. Zur neuen Strategie gehören "die Wiedereinführung der Dividende, Verbesserungen bei den Wechselkursen, Lösung des Russland-Risikos, gute

Verfügbarkeit der Nuklear-Sparte und eine starke Leistung im Gashandel."

Fortum - Kursziel 19 Euro

Nachdem das Schicksal von Uniper entschieden und das Kapitel für den bisherigen Mehrheitseigentümer Fortum beendet ist, gehörten die Aktien der Finnen zu den unterbewertesten der ganzen Branche. "Es besteht immer noch ein Risiko hinsichtlich des Winterwetters und der Preise, was sich kurzfristig auf die Dividende auswirken könnte. Aber wir würden die Aktien an diesem Punkt mit Überzeugung kaufen", so die Analysten.

Darüber hinaus empfiehlt die UBS die folgenden Aktien für den Fall, dass sich die Preise und auch die regulatorischen Risiken bald wieder bessern: Endesa, EDP, Iberdrola und SSE.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

