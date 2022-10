München (ots) -



- Aussetzung der individuellen Informationspflicht hat negative Konsequenzen für

Verbraucher*innen

- Bis zu 293 Euro Sparpotenzial durch Krankenkassenwechsel für gesetzlich

Versicherte



Mehr schlechte Nachrichten für 74 Millionen gesetzlich Versicherte in

Deutschland. Vergangene Woche hat der Bundestag das

GKV-Finanzstabilisierungsgesetz beschlossen. Dadurch wird der durchschnittliche

Zusatzbeitrag zum 1.1.2023 um 0,3 Prozentpunkte auf 1,6 Prozent steigen.

Parallel wird die Beitragsbemessungsgrenze auf 59.850 Euro angehoben. Somit

kommen auf gesetzlich versicherte Arbeitnehmer*innen Zusatzkosten von bis zu 233

Euro jährlich zu.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bisher unbeachtet: Gesetzlich Versicherte sollen anders als bisher nicht mehrper Brief persönlich über die Beitragserhöhung ihrer Krankenkasse informiertwerden. Konkret wird die Pflicht der Krankenkassen zur Versendung einesgesonderten Informationsschreibens bei einer Beitragserhöhung bis zum 30. Juni2023 ausgesetzt."Das ist ein schwerer Eingriff in die bisher geltenden Wettbewerbsgrundsätze derKrankenkassen und kann bei Versicherten zu einem Vertrauensverlust führen" ,sagt Dr. Daniel Güssow, Managing Director Gesetzliche Krankenkassen bei CHECK24.Aussetzung der individuellen Informationspflicht hat negative Konsequenzen fürVerbraucher*innenFolgen für Versicherte : Ganz unmittelbar entfällt eine wichtigeInformationsquelle für Versicherte. Sie werden nun im Januar 2023 trotz einerBeitragserhöhung keine persönliche und schriftliche Information ihrer Kasseerhalten."In dem Moment, in dem die Beiträge ein Rekordniveau erreichen, fehlt diewichtigste Möglichkeit für gesetzlich Versicherte, sich transparent über ihrenkassenindividuellen Zusatzbeitrag informieren zu lassen", sagt Dr. DanielGüssow.Das bisher verpflichtende Informationsschreiben an die Versicherten enthieltnicht nur Informationen über die Beitragsanpassungen der jeweiligenKrankenkasse, sondern stellte auch den durchschnittlichen Zusatzbeitrageindeutig heraus. Damit sollte sichergestellt werden, dass VersicherteWechselmöglichkeiten erkennen und wahrnehmen. Diese Transparenz fällt weg.Zusätzlich ist zu befürchten, dass durch die Aufhebung der gesondertenInformationspflicht die finanziellen Belastungen für die Versicherten sogar nochsteigen werden. Das Vorhaben setzt einen Anreiz für alle gesetzlichenKrankenkassen, den Beitragssatz unmittelbar auf das maximal mögliche Maßanzuheben, da Kund*innen nicht individuell über die Anpassung informiert werdenmüssen.Bis zu 293 Euro Sparpotenzial durch Krankenkassenwechsel für Versicherte"Versicherte sollten unbedingt die Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen