Deal geplatzt? Mit diesen 4 No-Gos vertreiben Küchenstudios potenzielle Neukunden (FOTO)

Hannover (ots) - Marketing-Experte Marvin Flenche ist Geschäftsführer der A&M

Unternehmerberatung GmbH. Mit seiner Agentur sorgt er bei Küchenstudios sowie

weiteren Fachfirmen rund ums Haus für den optimalen Auftritt zur Neukunden- und

Mitarbeitergewinnung. Der Fachmann für digitale Akquise kennt die heutigen

Herausforderungen von Küchenstudios genau und will den Unternehmen dazu

geeignete Werkzeuge an die Hand geben.



Nicht zuletzt durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie ist die Bedeutung

der eigenen Küche für die deutschen Haushalte gestiegen. Hierzulande gaben die

Bundesbürger zuletzt beinahe 12 Milliarden Euro im Jahr für die heimische Küche

aus - Tendenz steigend. Dass die Verbraucher in ihrer Küche zunehmend ein

Statussymbol sehen, zeigt sich auch an dem durchschnittlichen Auftragswert von

mittlerweile über 10.000 Euro je Küche. Dies kann wohl auch den zunehmenden

Wettbewerb der Küchenstudios um die solventeste Kundschaft erklären.

"Küchenstudios leben im Gegensatz zu klassischen Möbelhäusern vor allem von der

wahrgenommenen Exklusivität ihres Angebotes", erklärt Geschäftsführer Marvin

Flenche. "Daher müssen sie unserer Erfahrung nach ihr hochwertiges Angebot auch

anders an den Kunden kommunizieren." Anhand von vier No Go's erläutert

Marketing-Profi Flenche, was Küchenstudios bei der Neukundengewinnung unbedingt

beachten sollten.