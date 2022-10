Water Ways erhält zweiten Auftrag für das intelligente Bewässerungssystem Apple Grove in Kanada

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

24. Oktober 2022 - Toronto, Ontario - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("Water Ways" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger anbietet, gibt bekannt, dass seine kanadische Tochtergesellschaft Heartnut Grove WWT Inc. ("HGWWT") mit Sitz in Mt. Brydges, Ontario, einen zweiten Auftrag für die Planung und den Bau eines kompletten intelligenten Bewässerungs- und Düngeprojekts von einem bestehenden Kunden erhalten hat. Das Apfelanbauprojekt im Süden Ontarios umfasst eine Fläche von etwa 22 Hektar (ca. 54 Acres). Das Projekt mit einem Verkaufswert von CAD$202.000 (150.000 Euro) wird die neueste israelische Tropfbewässerungstechnologie verwenden und wurde von den Ingenieuren von Water Ways entworfen. HGWWT geht davon aus, dass das Projekt im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 geliefert und installiert wird.

Ohad Haber, Vorsitzender und CEO des Unternehmens, kommentierte: "Unsere Investitionen und Bemühungen, den kanadischen Bewässerungsmarkt mit israelischer intelligenter Bewässerungstechnologie zu durchdringen, sind erfolgreich. Dies ist das zweite Projekt, das wir in diesem Jahr durchführen, und bis zum Ende des Jahres könnten wir weitere Aufträge erhalten."

Apple Grove Bewässerung

Über Water Ways Technologies Inc.

WWT (ISIN: CA9411881043) ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet. WWT konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Die Haupteinnahmen von WWT stammen derzeit aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Projektgeschäft und (ii) Vertrieb von Komponenten und Geräten. WWT nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und setzt gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem sie diese Technologien insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika und in entwickelten Märkten wie China und Kanada weiter verbreitet. Zu den Bewässerungsprojekten von WWT gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern.