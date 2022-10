Öko-Test Erneut drei Top-Ergebnisse für Kaufland-Eigenmarken (FOTO)

Neckarsulm (ots) - In der Oktober-Ausgabe des Verbrauchermagazins Öko-Test

konnte Kaufland erneut mit drei Eigenmarkenprodukten punkten: Sowohl die bevola

Peel Off Maske, als auch das bevola Naturals Körperöl Bio-Arganöl & Bio-Jojobaöl

und der streichzarte Honig cremig von K-Bio erhielten die Bestnote "sehr gut".



Im Test mit 25 Reinigungsmasken, darunter 10 Peel-off Masken, wurde das

bevola-Produkt von der Jury für seine Inhaltsstoffe mit "sehr gut" bewertet und

zählt damit zu den Testsiegern. Die Maske reinigt die Haut gründlich und

intensiv. Panthenol, Mandarinen- und Orangenextrakt sorgen für Pflege der Haut.

Die Hautverträglichkeit wurde in dermatologischen Tests geprüft und bestätigt.