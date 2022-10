Invivoscribe reicht sPMA für die Verwendung des LeukoStrat-CDx-FLT3-Mutationstests zur Auswahl von Patienten mit neu diagnostizierter FLT3-ITD-positiver AML bei der FDA ein

SAN DIEGO, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Invivoscribe freut sich bekannt zu geben, dass es beim Center for Devices and Radiological Health (CDRH) der U.S. Food and Drug Administration (FDA) einen ergänzenden Zulassungsantrag (sPMA) für die Verwendung des LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay als Begleitdiagnostikum für das Prüfmedikament Quizartinib von Daiichi Sankyo eingereicht hat. Der Test wird zur Identifizierung von neu diagnostizierten Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) der FLT3-ITD-Mutation verwendet.

Diese Einreichung unterstützt Daiichi Sankyos Antrag für ein neues Arzneimittel (NDA), und zwar Quizartinib für die vorgeschlagene Behandlung von erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter FLT3-ITD-positiver AML, dem die FDA eine vorrangige Prüfung eingeräumt hat. Zuvor wurde der LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay von der Japan Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) für die Verwendung als Begleitdiagnostikum zur Auswahl von rezidivierenden und refraktären AML-Patienten zugelassen, die in Japan für Quizartinib in Frage kommen.