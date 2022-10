BAADER BANK stuft Norma Group auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Bei dem Verbindungstechnik-Spezialisten sollten Währungs- und Preiseffekte ein starkes Umsatzwachstum ausgelöst haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt dürften die Resultate nach der Gewinnwarnung vor Bekanntgabe der Geschäftszahlen zum zweiten Jahresviertel unspektakulär ausfallen und für Zuversicht sorgen, dass die Jahresprognose erreicht wird./la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 08:00 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 14,64EUR an der Börse Tradegate.