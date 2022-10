DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EASYJET auf 'Hold'

Die easyJet Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 3,745EUR an der Börse Tradegate.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 490 auf 415 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jaime Rowbotham passte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Prognosen im Airline-Sektor an und reflektiert damit eine stärkere Nachfrage und höhere Preise während der zweiten Hälfte 2022. 2023 könnte sich das Preisumfeld bei einer Rezession in der Eurozone aber wieder eintrüben./ajx/menVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 06:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer