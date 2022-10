UBS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 12,20 auf 11,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der spanische Versorger sei seiner der führenden Vertreter in den Bereichen erneuerbare Energien und Netzwerke und sollte bis 2025 die eigenen Ziele für das Ergebniswachstum übertreffen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2022 / 13:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2022 / 13:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 9,74EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sam Arie

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,35

Kursziel alt: 12,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m