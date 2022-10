JPMORGAN stuft Biontech auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Biontech von 183 auf 132 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Wegen der Unklarheit in Bezug auf den Nettopreis und die Nachfrage dürfte die Unsicherheit rund um die Umsatzprognose für den Impfstoff gegen das Coronavirus fortbestehen, schrieb Analystin Jessica Fye in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies könnte eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktien behindern, bis sich die Markterwartungen neu ausrichten und sich der Fokus auf die Immunonkologie-Pipeline verlagert./la/menVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 00:58 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 00:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 133,7USD an der Börse Nasdaq.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jessica Fye

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 183

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m