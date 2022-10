Frankfurt/Berlin (ots) - Michael Wedell ist seit 25 Jahren in verantwortlichenPositionen in Wirtschaft, Medien und Politik tätig. Er ist ausgebildeterSupervisor und Coach. Aktuell leitet Wedell als geschäftsführenderGesellschafter die Beratungsgesellschaft The Partners. Das Unternehmen berät mitWedell an der Spitze Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft inVeränderungsprozessen, öffentlichem Auftritt und Persönlichkeitsentwicklung. AlsAufsichtsrat der wohnvoll AG soll Wedell vor allem seine Expertise undjahrzehntelange Erfahrung als Kommunikationsprofi für das Unternehmeneinbringen. Insbesondere das jüngst von der wohnvoll AG entwickelte, digitalgestützte Konzept, für die Generation 65+ Wohlfühlorte für ein selbstbestimmtesLeben bis ins hohe Alter zu schaffen, gehört zu den Schwerpunkten, denen sichWedell im Aufsichtsrat widmen möchte. "Michael Wedell unterstütztUnternehmensspitzen unterschiedlicher Branchen bei Veränderungsprozessen undsteht ihnen als strategischer Berater zur Seite. Seine Expertise und sein großesNetzwerk werden auch im Aufsichtsrat der wohnvoll AG hilfreich sein", betont Dr.Friedrich Oelrich, Vorsitzender des Gremiums. Die wohnvoll AG sei ein jungesUnternehmen, das sich der gesellschaftlichen Herausforderung stelle, dringendfehlenden seniorengerechten Wohnraum zu schaffen. "Ein so wichtiges sozialesZiel gemeinsam zu verfolgen, ist uns und auch Michael Wedell ein Anliegen." "Diegesellschaftliche Relevanz der wohnvoll AG hat mich überzeugt, mich für dasUnternehmen einzusetzen. Ich bringe meine langjährige Erfahrung in derUnternehmensführung und Beratung insbesondere in der öffentlichen Verwaltung undin internationalen Firmen gerne in die Arbeit des Aufsichtsrates ein. GroßeHerausforderungen brauchen viele Partner, um gemeinsam erfolgreich zu werden",betont Michael Wedell. https://wohnvoll.com/unternehmen#aufsichtsratPressekontakt:Anette von ZitzewitzHead of Corporate Communicationswohnvoll AGmobil +49 171 2432736Email mailto:anette.vonzitzewitz@wohnvoll.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163681/5352351OTS: wohnvoll AG