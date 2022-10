Veeva stellt Veeva Vault CRM für Medtech vor

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Neue einheitliche CRM- und

Content-Management-Anwendung bietet branchenspezifische Funktionen



für koordinierte und effektive Interaktion



Veeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) kündigte heute Veeva

Vault CRM for Medtech (https://www.veeva.com/medtech/products/commercial/crm/)

an, eine einheitliche Anwendung für Customer Relationship Management (CRM) und

Content Management, die für Medtech-Vertriebsteams, Key-Account-Manager und

medizinische Fachleute entwickelt wurde. Vault CRM ist derzeit für Early

Adopters verfügbar und bietet Medizintechnikunternehmen branchenspezifische

Funktionen, die ihre vielfältigen, sich ständig ändernden Anforderungen

erfüllen, ohne dass kostspielige Anpassungen oder zeitaufwändige Integrationen

erforderlich sind. Mit einer einzigen CRM-Anwendung, die

Content-Management-Funktionen der Vault-Plattform von Veeva umfasst, können

Medizintechnikunternehmen die Benutzerakzeptanz in kommerziellen und

medizinischen Teams steigern und dadurch eine höhere Effizienz und Transparenz

erzielen.