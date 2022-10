Bill & Melinda Gates Foundation kündigt zusätzliche Unterstützung zur Förderung von lokal geleiteter FuE an; ruft zur Einreichung von Vorschlägen auf

BRÜSSEL, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Bill & Melinda Gates Foundation kündigte heute eine Reihe von Initiativen und einen Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen an, um lokal geleitete Innovationen zu fördern, die die Arbeit von Wissenschaftlern und Forschern in Entwicklungsländern unterstützen. Dies wurde heute auf der Grand-Challenges-Jahresversammlung bekanntgegeben.

„Gesundheitsgerechtigkeit sollte nicht nur eine Erklärung dafür sein, warum wir diese Arbeit machen. Sie sollte als Leitfaden dienen", sagte Kedest Tesfagiorgis, stellvertretende Direktorin der Abteilung Global Partnerships & Grand Challenges bei der Bill & Melinda Gates Foundation. „Wenn wir lokal geleitete Innovationen unterstützen, maximieren wir die Wirkung, indem wir verschiedene Arten von Wissen und Perspektiven in den Vordergrund bringen."

Im Rahmen des Grand Challenges Global Call to Action, einer 10-Jahres-Initiative, die auf der letztjährigen Tagung angekündigt wurde, um sicherzustellen, dass Wissenschaftler und Institutionen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der globalen FuE-Agenda spielen, kündigte die Stiftung zwei neue Grand-Challenges-Initiativen an:

Pathogene genomische Überwachung und Immunologie in Asien : Dies ist eine Einladung zur Einreichung von Vorschlägen von Forschern in Süd- und Südostasien, um ein genomisches Überwachungsprogramm zu entwerfen und zu pilotieren oder Kapazitäten für die Immunologie und Immunsequenzierung von SARS-CoV-2 zu entwickeln, um Informationen über die Reaktion auf die Epidemie zu erhalten. Für jedes Projekt stehen bis zu 300.000 US-Dollar pro Jahr für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren zur Verfügung. Für Projekte, die sich auf die Entdeckung monoklonaler Antikörper konzentrieren, können zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Aufbau von Datenmodellierungskapazitäten für die Gleichberechtigung der Geschlechter: Dies ist eine Einladung zur Einreichung von Vorschlägen von Forschern aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen für Projekte, die darauf abzielen, Ungleichheiten und Lücken zu beseitigen, die Frauen und Mädchen im Gesundheitsbereich betreffen. Diese Initiative konzentriert sich auf innovative Ansätze zur Modellierung, die die Gleichstellung der Geschlechter fördern. Jedes Projekt wird über einen Zeitraum von ein bis drei Jahren mit bis zu 500.000 US-Dollar unterstützt.

„Gesellschaften messen, was sie wertschätzen, und in der Geschichte der Menschheit hat die Gesellschaft Frauen über die längsten Zeiträume hinweg nicht wertgeschätzt. Das bedeutet, dass wir versuchen, globale Gesundheits-und Entwicklungsprobleme mit fehlenden Informationen anzugehen", sagte Anita Zaidi, Präsidentin der Abteilung für Gleichberechtigung der Geschlechter bei der Bill & Melinda Gates Foundation. „Es ist längst an der Zeit, Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt der Datenmodellierung zu stellen, die unsere Lösungen bestimmt."