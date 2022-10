Deutschland sucht die Digital-Expert innen / Mitarbeiter:innen die Daten nicht nur verwalten, sondern nutzen, sind stark gefragt (FOTO)

Eschborn (ots) - Das Angebot von Digital-Jobs steigt weltweit. In Deutschland

liegt der Anteil an allen Online-Stellenangeboten bei 10%. Gesucht werden

Digital-Expert:innen vor allem in der Softwareentwicklung und im

Datenmanagement, das zeigt eine Analyse der OECD und Randstad.



Mehr als jede dritte Stellenanzeige, die in Deutschland für einen digitalen

Beruf im Jahr 2021 geschaltet wurde, richtet sich an Softwareentwickler:innen

oder -programmierer:innen (38%). Das geht aus einer Studie hervor, die die

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gemeinsam

mit Randstad durchgeführt hat. In der umfangreichen Langzeitanalyse wurden in

den letzten 10 Jahren 417 Millionen Online-Stellenangebote zu Digital-Berufen in

10 Ländern ausgewertet. Für Deutschland liegen Daten im Zeitraum von 2018 bis

2021 vor. In 2021 richteten sich hierzulande fast 760.000 von insgesamt über 7

Millionen Online-Stellenangeboten an Fachkräfte im Digitalbereich.