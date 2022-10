ESR kündigt neues Zubehör an, dass das iPad verbessert

BERLIN, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das globale Technologieunternehmen ESR gab heute die Markteinführung seines Angebots an Hüllen und Displayschutzfolien für das neue iPad der 10. Generation und das iPad Pro 11ʺ/12.9ʺ bekannt. Die gesamte Produktreihe wurde für höchsten Schutz und nahtlose Kompatibilität entwickelt und bietet Benutzern auch mehr Funktionalität mit ihren iPads in einem breiten Spektrum alltäglicher Szenarien.

„Anknüpfend an den Erfolg unseres HaloLock Systems, das einen neuen Meilenstein in MagSafe markierte, und unserer CryoBoost Technologie, die das schnellste magnetische kabellose Laden für iPhones im Einsatz ermöglichte, hebt die neue ESR Kollektion an Hüllen und Displayschutzfolien das iPad für noch mehr Vielseitigkeit auf ein neues Niveau auf." sagte Tim Wu, CEO von ESR. „Unser Designteam hat sich auf das konzentriert, was Benutzer am liebsten mit ihren iPads machen: Arbeiten, Spielen, Ansehen und Zeichnen, während sie gleichzeitig Zubehör entwickeln, das hervorragenden Schutz bietet."