Tesla – Zwischen Musk und Murks!

Die Welt hat Anteil an seinen Visionen und Eskapaden, denn er teilt es ihr via Twitter mit – ein Unternehmen, das er gerade zu 44 Mrd. US-Dollar nicht zu kaufen versucht. Oder vielleicht doch? So ganz klar ist das nicht. Jedenfalls ist es ihm viel zu teuer – dabei hat er den Kaufpreis selbst aufgerufen. Und nun soll er planen, 75% der Belegschaft zu entlassen. Denn Twitter habe unglaubliches Potenzial.

Klingt verwirrend? Ist es auch. Aber das sind nur die jüngsten Äußerungen Elon Musks zum Thema Twitter. Auch bzgl. Tesla, seinem bisher größten Erfolg als Unternehmer, haut er oft und wirr Tweets in die Welt. Manchmal ist er dabei völlig zugekifft, wie er selbst zugibt. Da er sich auch zu Geschäftszahlen und Aktienkursen äußert, obwohl er CEO mehrerer Unternehmen ist, hat auch die US-Börsenaufsicht SEC auf den Plan gerufen, die gegen Kursmanipulationen vorzugehen hat. Geradezu legendär sind diesbezüglich Musks Tweets zu Bitcoin und Dodgecoin vor anderthalb Jahren, als er den Hype bei den Meme-Stocks und Krypto-Währungen mit anheizte.

Musk kann über Twitter mit seinen Followern direkt kommunizieren. Der reichste Mensch der Welt gibt ihnen so das Gefühl, einer von ihnen zu sein – allein das zeigt, welches Potenzial in Twitter steckt! Und wenn er mal wieder über die Stränge schlägt und ihn das „böse Establishment“ anzählt, ob nun Börsenaufsicht, Politik, Bill Gates oder Warren Buffett, dann verklärt sich das Ganze in Richtung Robin Hood-Saga. Wobei Musk keinen Reichtum unter den Armen verteilt, anders als Bill Gates oder Warren Buffett.

Mit seinem Auftreten steht sich Elon Musk oft selbst im Weg – und damit auch seinen Firmen. So sagte er während der Telefonkonferenz zu den gerade eben vorgelegten Quartalszahlen von Tesla: „Jetzt bin ich der Meinung, dass wir die aktuelle Marktkapitalisierung von Apple weit übertreffen können. Ich sehe einen Weg für Tesla, mehr wert zu sein als Apple und Saudi Aramco zusammen.“.

Meine Güte, ein CEO sollte solche Aussagen tunlichst vermeiden. Er sollte sich um sein Unternehmen kümmern, um dessen Business, und nicht über seinen Aktienkurs philosophieren. Aber... Musk ist diesbezüglich kein Ersttäter, denn im Mai 2017 äußerste sich derart, dass Tesla bald mehr als Apple wert sein könnte.

Zur Einordnung: Damals war Apple 772 Mrd. US-Dollar schwer und Tesla gerade mal 51 Mrd. Heute ist Apple erneut das wertvollste Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen US-Dollar, während Tesla bei 650 Mrd. US-Dollar liegt – nachdem sich der Kurs innerhalb des letzten Jahres halbiert hat. Musks Aussagen sind also unangebracht, aber nicht unangemessen.

Tesla und die Zahlen

Apropos Kursabsturz... Tesla hat seine Zahlen zum 3. Quartal vorgelegt und die Aktie ging danach auf Tiefflug. Sie unterbot ihre Tiefs aus dem Sommer und markierte ein neues Jahrestief. Dabei waren die Zahlen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Die Autoren sind in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Kommentars investiert: Tesla

