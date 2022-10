BARCLAYS stuft PERNOD RICARD auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der indische Spirituosenmarkt dürfte in den kommenden fünf Jahren zwei bis vier Mal schneller wachsen als der globale, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Zusätzlich zu den Premiumtrends aufgrund der sich beschleunigenden demografischen Entwicklung halte er eine mögliche Zollliberalisierung für Scotch für einen wichtigen kurzfristigen Kurstreiber./ck/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 12:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 175,2EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Iain Simpson

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m