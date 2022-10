Adyen Investor-Update – Starkes Wachstum, doch 50% Kurverlust. Ist die Aktie ein Schnäppchen?

Adyen wurde im Jahr 2006 von Arnout Schuijff und Pieter van der Does in Amsterdam gegründet und startete als Zahlungsabwickler für Onlinetransaktionen. Mittlerweile sieht sich Adyen als Finanztechnologie-Plattform mit der Vision auf den höchsten Kundenfokus weltweit. Hierzu führt das Unternehmen zahlreiche Gespräche mit Kunden, um deren Bedürfnisse zu verstehen und daraus die passenden Dienstleistungen zu entwickeln. So kamen nach den Zahlungsabwicklungen für Onlinekäufe auch die Zahlungsabwicklungen vor Ort im Geschäft hinzu sowie Cross-Channel-Zahlungen, bei denen der Kunde online bezahlt und dann die Ware vor Ort im Geschäft abholt. Bei der Weiterentwicklung seiner Dienstleistungen greift Adyen auch auf große Datenmengen aus den durchgeführten Transaktionen zurück, die mit Hilfe von Big Data analysiert werden. Das Ergebnis dieser Analyse fließt in verschiedene Plattformerweiterungen ein. So hilft die Erweiterung „ Risikomanagement “ den Händlern bei der Erkennung, der Vermeidung und der Abwehr von Betrug. Die Erweiterung „ Umsatzoptimierung “ hilft den Händlern bei der Erzielung eines höheren Umsatzes. Bei dieser Erweiterung wird der Käufer nur zur Authentifizierung aufgefordert, wenn es unbedingt erforderlich ist. Die Bezahlung wird so vereinfacht und die Absprungrate reduziert. Die Erweiterung „ Insights “ hilft den Händlern tiefere Kenntnisse über das Verhalten seiner Kunden zu gewinnen und damit deren Kaufverhalten zu beeinflussen. Da Adyen mittlerweile eine Banklizenz besitzt, können auch Finanzprodukte angeboten werden. Adyen kann physische und virtuelle Karten ausstellen und diese mit dem Branding des Händlers versehen. Außerdem bietet Adyen den Händler kurzfristige Kredite an. Dabei berechnet Adyen aus den Online- und Offlineumsätzen und sonstigen Daten des Händlers die maximal mögliche Kredithöhe sowie die Konditionen. Die Kreditkonditionen werden dem Händler automatisch auf seinem Adyen Portal angezeigt und der Kredit ist mit einem Klick abrufbar. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Konten in verschiedenen Währungen zu führen, die Währungen umzutauschen und das Geld in verschiedene Länder zu transferieren.

