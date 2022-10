Alphawave IP erzielt seinen ersten Testchip-Tapeout für den TSMC-N3E-Prozess

Neue SerDes-Lösung soll in diesem Monat auf der TSMC 2022 Open Innovation Platform (OIP) in Santa Clara, Kalifornien, vorgestellt werden

LONDON und TORONTO, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Alphawave IP (LSE: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die globale Technologieinfrastruktur, gab heute das erfolgreiche Tapeout seines Serialiser-Deserialisers („SerDes") ZeusCORE100 NRZ/PAM4 mit 1-112 GBit/s, des ersten Testchips von Alphawave im modernsten N3E-Prozess von TSMC, bekannt. Alphawave IP wird dieses neue Produkt neben seinem kompletten Portfolio an hochleistungsfähigen IP-, Chiplet- und kundenspezifischen Silizium-Lösungen auf dem TSMC OIP Forum am 26. Oktober in Santa Clara, Kalifornien, als Platin-Sponsor präsentieren.