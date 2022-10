Becker Mining Systems AG setzt auf 5G-Campusnetze von Ericsson (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Die Becker Mining Systems AG hat mit Ericsson eine länderübergreifende

Vereinbarung für Campusnetze (Ericsson EP5G- und Private Network-Lösungen)

unterzeichnet - unter anderem für Deutschland.

- Drahtlose Vernetzung ermöglicht in der Bergbauindustrie die Automatisierung

von Belüftungssystemen, Gasüberwachung, Echtzeitverfolgung von Fahrzeugen und

Personal, Telemetrie und Fernsteuerung von Produktionsanlagen.

- Einem von Ericsson und Arthur D. Little erstellten Bericht zufolge wird die

Einführung von Technologielösungen im Bergbausektor das Produktivitätswachstum

im Bergbaumarkt bis zum Jahr 2025 voraussichtlich verdreifachen.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) und die Becker Mining Systems AG gehen mit der

Unterzeichnung einer länderübergreifenden Vertriebsvereinbarung für Campusnetze

einen wichtigen Schritt gen Zukunft des intelligenten Bergbaus. Die

Rahmenvereinbarung deckt verschiedene Länder ab, darunter Kanada, USA, Mexiko,

Chile, Frankreich, Deutschland und Polen. Es ist geplant, die Vereinbarung in

Zukunft auf weitere Länder auszuweiten.





Ericssons Campusnetzangebot, Private 5G, basiert auf der erfolgreichen4G/5G-Funk- und Dual-Mode-Core-Technologie und ermöglicht eine Vielzahlinnovativer Anwendungsfälle sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen. Eslässt sich problemlos in Geschäftsabläufe, Geräte und Anwendungen integrieren.Die Lösung hat das Potenzial die Bergbauindustrie grundlegend zu verändern,indem sie die technologischen Möglichkeiten erweitert. Funktionen wie drahtloseVernetzung ermöglichen die Automatisierung von Belüftungssystemen,Gasüberwachung, Echtzeitverfolgung von Fahrzeugen und Personal, Telemetrie undFernsteuerung von Produktionsanlagen. Dies wiederum verbessert die Effizienz,die wirtschaftlichen Einsparungen, die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatzund die Nachhaltigkeitspraktiken drastisch.Die Verbesserung von Prozessen, Erträgen und die hohe Verfügbarkeit vontechnologischen Dienstleistungen ist heute eine wesentliche Voraussetzung fürdie Bergbauindustrie. Einem von Ericsson in Zusammenarbeit mit demBeratungsunternehmen Arthur D. Little erstellten Bericht zufolge wird dieEinführung von Technologielösungen im Bergbausektor das Produktivitätswachstumim Bergbaumarkt bis zum Jahr 2025 voraussichtlich verdreifachen.Thomas Noren, Head of Dedicated Networks, Ericsson, sagt: "Mit den bereitslaufenden Installationen in verschiedenen Ländern und den Vereinbarungen fürweitere Märkte arbeiten Ericsson und Becker zusammen, um datengesteuerteBergwerke auf der ganzen Welt zu schaffen. Die drahtlose Vernetzung über EP5G