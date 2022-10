Zukunftsfaktor Mitarbeiterzufriedenheit - Globus Baumärkte sind als Arbeitgeber sehr beliebt (FOTO)

Völklingen (ots) - Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind das Fundament

des unternehmerischen Erfolgs. In Zeiten des Fachkräftemangels gewinnt die

Attraktivität von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen dabei zunehmend an Bedeutung.

"Die Globus Baumärkte waren sich dieser Herausforderung schon immer bewusst und

engagieren sich durch ein vielfältiges Ausbildungsangebot dafür, insbesondere

jungen Menschen berufliche Perspektiven zu eröffnen", sagt Pia Frey,

Geschäftsführerin Finanzen und Personalmanagement der Globus Fachmärkte GmbH &

Neben Ausbildungen in 13 Berufen bietet das Unternehmen ein Duales

Betriebswirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt Handel an und eröffnet auch

Quereinsteigern Karrierechancen. "Pro Jahr haben wir über 700 Auszubildende,

Tendenz steigend", berichtet Barbara Sauter, Leiterin Personalentwicklung der

Globus Fachmärkte. "Gut ein Viertel unserer insgesamt 9.400 Mitarbeiter sind

bereits mehr als 20 Jahre bei uns tätig, 80 Prozent der Führungskräfte wurden

intern ausgebildet." Für Barbara Sauter ein deutliches Indiz dafür, dass sich

die Mitarbeiter im Unternehmen wohlfühlen.