Sustainability Heroes Awards 2022 / Sechs Unternehmen für ihre Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Im Rahmen der Sustainability Heroes Konferenz haben

die Zertifizierungsgesellschaft DQS (https://www.dqsglobal.com/de-de/?utm_campai

gn=Corporate%20Social%20Responsibility&utm_source=presseportal.de&utm_medium=ref

erral&utm_content=pi_10-2022%282%29) und die Deutsche Gesellschaft für Qualität

(DGQ) sechs Unternehmen mit den Sustainability Heroes Awards ausgezeichnet.





Um aktives Engagement in der Wirtschaft weiter anzuspornen, werden von der DQSund DGQ jährlich die Sustainability Heroes Awards ausgeschrieben. Im Rahmen derSustainability Heroes Konferenz, die am 18., 19. & 20. Oktober 2022stattgefunden hat, wurden die diesjährigen Preisträgerinnen ausgezeichnet.Bewerbungen und JuryInsgesamt wurden in den sechs Kategorien 176 Bewerbungen eingereicht.Entsprechend schwer fiel es der Jury, aus den vielen inspirierenden Initiativensechs Gewinner zu küren. "Seit wir 2015 die Awards zum ersten Mal ausschriebenhaben, hat sich jedes Jahr die Anzahl und die Qualität der Bewerbungengesteigert", betonte Guido Eggers, Geschäftsführer der DQS CFS GmbH. "Wirstellen außerdem mit Freude fest, dass auch zunehmend mittelständischeUnternehmen ihr Nachhaltigkeitsmanagement stärken und die Transition aktivangehen".Um eine objektive Beurteilung zu gewährleisten, wurden die Bewerbungen vonunabhängigen Nachhaltigkeitsexpert*innen bewertet. Simone Busch (IHKDüsseldorf), Prof. Dr. Thomas Wegerich (German Law Publishers), Patrick Bungard(M3TRIX-Institut) und Behzad Sadegh (DQS) bildeten gemeinsam die Jury.Übersicht Preisträgerinnen 2022- Nachhaltigkeitsstrategie: ALDI SÜD Dienstleistungs-SE & Co. oHG; ALDI EinkaufSE & Co. oHGBesser zu zweit: In dieser Kategorie werden ALDI Süd und ALDI Nord für eingemeinsames Transformationsprojekt ausgezeichnet. Mit dem Projekt#Haltungswechsel setzen ALDI Süd und ALDI Nord ein starkes Zeichen für mehrTierwohl. Für den Großteil des Frischfleisch- und Trinkmilch-Sortiments hat sichALDI ambitionierte und messbare Ziele gesetzt, auf tiergerechtere Haltungsformenumzustellen. Der #Haltungswechsel bietet einen verlässlichen Absatzweg fürTierwohlprodukte, sodass eine größere Planungssicherheit für Landwirte besteht,die in mehr Tierwohl investieren möchten. So stößt ALDI eine Transformation derdeutschen Landwirtschaft an und macht gleichzeitig Tierwohlprodukte für jeden