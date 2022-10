Canada Silver Cobalt nimmt zweite Explorationsphase bei Eby-Otto in Angriff und beginnt mit geophysikalischen 3D-IP- und Widerstandsmessungen

Das Konzessionsgebiet Eby-Otto befindet sich in einer erstklassigen geologischen Umgebung mit an der Oberfläche identifizierten Gängen und liegt in der Nähe der Verwerfung (Break) Cadillac-Larder Lake und einer bestehenden hochgradigen Goldmine.

Coquitlam, British Columbia, 24. Oktober 2022 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Phase II seines Explorationsplans im Konzessionsgebiet Eby-Otto begonnen und eine geophysikalische 3D-IP-Widerstandsmessung in Auftrag gegeben hat, die von Dias Geophysical durchgeführt wird.

„Wir sind mit den Fortschritten, die wir in diesem Jahr bei Eby-Otto erzielt haben, sehr zufrieden. Es handelt sich um ein vielversprechendes Landpaket in der Nähe einer produzierenden Mine, in dem bereits ausstreichende mineralisierte Gänge identifiziert wurden. Unser Team hat die erste Saison der Ausbissfreilegung und des Aushebens von Erkundungsschürfgräben abgeschlossen. Aus wichtigen Ausbissen wurden Schlitzproben entnommen und zur Analyse an das Labor geschickt (die Ergebnisse stehen noch aus). Insgesamt lieferte Phase I gute Informationen über das Konzessionsgebiet, und unser geologisches Team freut sich darauf, mit Phase II zu beginnen. Wir sehen den Ergebnissen der Schlitzproben und der Aufnahme der Bohrungen in diesem Herbst entgegen“, sagte Matthew Halliday, P.Geo., President und COO.

Das Unternehmen hat Dias Geophysical mit der Durchführung einer geophysikalischen 3D-IP- und Widerstandsmessung im Konzessionsgebiet beauftragt. Die Daten dieser Messungen werden die bestehende drohnengestützte Magnetik-Untersuchung ergänzen und die Exploration des Konzessionsgebietes vorantreiben. Dias Geophysical bietet eine einzigartige und leistungsstarke Lösung für geophysikalische 3D-IP-Untersuchungen. Das DIAS32-System in Kombination mit der CVR-Technologie ermöglicht die Kartierung der Geologie in 3D bis in große Tiefen und bietet gleichzeitig eine hervorragende Auflösung. Die branchenführende GS5000-Sendertechnologie und die patentierte Common-Voltage-Referencing-Methode (CVR) erzeugen multiskalare und multiazimutale Daten, die in der Regel das 50- bis 200-fache des Datenvolumens anderer Untersuchungen betragen. Dadurch entsteht ein umfangreicher, dichter Datensatz, der hervorragende 3D-Modelle liefert.