Meilenstein für die Mobilitätswende Erster EnBW Schnellladestandort für E-Autos an REWE-Markt in Betrieb

Karlsruhe/ Meerbusch-Büderich (ots) -



- Mehrere hundert Schnellladestandorte entstehen durch die Zusammenarbeit von

EnBW und REWE Group

- Timo Sillober, EnBW Chief Sales & Operations Officer: "Gemeinsam verdichten

wir branchenübergreifend das Schnellladenetz in Deutschland weiter"

- Telerik Schischmanow, CFO REWE Group: "Der Einzelhandel spielt eine zentrale

Rolle für den Hochlauf alltagstauglicher E-Mobilität."



Das Energieunternehmen EnBW und das Handels- und Touristikunternehmen REWE Group

eröffnen heute den ersten Standort ihrer groß angelegten Partnerschaft für

E-Mobilität: Am REWE Markt in Meerbusch-Büderich, nahe Düsseldorf, sind die

ersten vier Schnellladepunkte ans Netz gegangen. An der Eröffnungsfeier des

neuen Standorts nahmen unter anderem Telerik Schischmanow, CFO der REWE Group,

und Timo Sillober, Chief Sales & Operations Officer und Verantwortlicher für

E-Mobilität der EnBW teil. Es ist der erste Standort von mehreren hundert, die

im Zuge dieser Partnerschaft in den kommenden Monaten und Jahren folgen werden.