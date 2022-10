Anleger reagierten allergisch auf das Ende des Parteitages der Kommunistischen Partei. Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat es geschafft, seine Macht mit einer dritten Amtszeit zu festigen. Dabei wurden Parteimitglieder, die bisher für eine gemäßigtere Politik standen, ausgetauscht und durch loyale Gefährten Xis ersetzt.



Dieses Wechselspiel wird es dem Machthaber ermöglichen, die ideologische Politik und die aggressivere globale Haltung fortzusetzen, die er in seinen ersten beiden Amtszeiten verfolgt hat. Anleger reagieren geschockt und sorgen sich um eine erneute Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China. Aktien wie Alibaba, JD.comoder Baidu verloren in Folge der Nachrichten zeitweise über zehn Prozent.



Auf eine andere Reaktion hoffen die Investoren nach den Quartalsberichten der vier nach Marktkapitalisierung größten US-Unternehmen. Sie bilden in dieser Woche das Highlight der „Earning Season“. Apple, Microsoft, die Google-Muttergesellschaft Alphabet und Amazon machen zusammen 20 Prozent des S&P 500 und mehr als ein Drittel des Nasdaq Composite aus, sodass die Zahlen die Indizes stark in die eine oder anderer Richtung bewegen können.



Viele Anleger sehen die Mega-Cap Aktien aber auch als Indikatoren dafür, wie es der US-Wirtschaft in den kommenden Wochen ergehen könnte. Nach der Logik, wenn es diesen Unternehmen nicht gut geht, droht auch den kleineren Firmen weiteres Ungemach. Ein Lichtblick waren bislang trotz widriger Rahmenbedingungen die stabilen Unternehmensgewinne, auch wenn die Zweifel an ihrer Nachhaltigkeit zunehmen.



Eingerahmt sind die Quartalszahlen von der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag, so dass die aufkeimende Rallye, mit der sich der Deutsche Aktienindex von seinem Jahrestief zurück ins Spiel und heute sogar kurzzeitig über die 13.000er Marke gekämpft hat, in dieser Woche auf eine harte Probe gestellt wird.