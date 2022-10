Scheidende Premierministerin Truss gratuliert Nachfolger Sunak

LONDON (dpa-AFX) - Die scheidende britische Premierministerin Liz Truss hat ihrem designierten Nachfolger Rishi Sunak gratuliert. "Du hast meine volle Unterstützung", twitterte Truss am Montag. Sie hatte am Donnerstag angesichts andauernder parteiinterner Kritik an ihrer Wirtschaftspolitik nach nur wenigen Wochen im Amt ihren Rücktritt angekündigt. Truss hatte sich im Sommer noch gegen Sunak durchgesetzt.

