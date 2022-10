Spey Resources: Lithiumbohrungen soeben gestartet

Man kann von der Antriebsart der E-Autos halten was man möchte, die Angebotssituation des Rohstoffs Lithium spricht eine klare Sprache. Der Branchendienst S&P Global geht in einer jüngsten Studie davon aus, dass es im Jahr 2030 ein Angebotsdefizit zwischen 0,25 bis 2 Mio. Tonnen Lithium geben wird. Die Analysten von Canaccord Genuity sagen immerhin ein Defizit von 0,5 Mio. Tonnen voraus. Aktuell zieht auch Preis für Lithiumcarbonat, das ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien ist, wieder kräftig an. Lag er noch im März 2021 bei 11.000 USD je Tonne ist er erst in der vergangenen Woche auf über 115.000 Dollar je Tonne angestiegen. Experten sprechen davon, dass die Autobranche global wohl ihren Lithiumbedarf für die kommenden beiden Jahre mehr oder weniger gedeckt hat. Engpässe bei der Lithiumversorgung werden allgemein ab Mitte 2024 erwartet. Und so verwundert es nicht, wenn Lithium-Explorer und -Produzenten auf der einen Seite und Autofirmen auf der anderen Seite sich immer mehr annähern. Erst vor kurzem hat Mercedes Benz mit der kanadischen Rock Tech Lithium eine Abnahmevereinbarung (off take Agreement) geschlossen. (Grafik unten) Nachfrage nach Lithium Carbonat 2020 bis 2030. Schätzungen von Canaccord Genuity aus August 2022. In hellblau die revidierten Schätzungen

Quelle: Canaccord Genuity



(Grafik unten) Angebots-Defizit Lithium Carbonat 2021 bis 2030. Schätzungen von Canaccord Genuity aus August 2022. In hellblau die revidierten Schätzungen



Quelle: Canaccord Genuity



Wie früher bei einem Goldrausch die Hersteller von Schaufeln und Baggern zu den größten Gewinnern zählten, sollte man auch in der heutigen Zeit nach Unternehmen Ausschau halten die in der Lithiumbranche über Technologien verfügen, welche es ermöglichen den Rohstoff günstiger oder umweltfreundlicher zu produzieren.







SPEY RESOURCES (CSE: SPEY / WKN: A2N4RL) aus Kanada ist solch ein Unternehmen, welches ein interessantes Verfahren testen wird, dass u.a. von der Universität in Melbourne entwickelt wurde, und im Gegensatz zur konventionellen Lithiumproduktion kostengünstiger und umweltfreundlicher sein soll. Noch dazu hat man einige interessante Lithiumkonzessionen in Kanada und Argentinien an denen man selbst arbeitet.



Doch der Reihe nach…



HIGHLIGHTS VON SPEY RESOURCES (CSE: SPEY / WKN: A2N4RL)



• Aktiv im "Lithium Triangle“ von Argentinien, eine der lithiumreichsten Gebiete der Erde



• Bohrungen sind im Gange und 5 Produktionsbohrlöcher bereits in Planung



• Neuer CEO mit herausragender Erfahrung im argentinischen Lithiumbusiness. Erstellte Ressource für den Pozuelos Salar, ebenfalls in Argentinien und wurde für 962 Mio. USD an Ganfeng Lithium verkauft. Arbeitete ebenfalls in Rincon Lithium, die für 825 Mio. USD von Rio Tinto übernommen wurden



• Liegenschaft grenzt an Ganfeng Lithium an, der Lithiumproduzent Nr. 4 weltweit. Auch Orocobre ist dort tätig



• Vor kurzem Liegenschaften in Quebec, Kanada erworben die in direkter Nachbarschaft zu Patriot Battery Metals (TSX-V: PMET) liegen, die dort eine der weltweit besten Lithium Discoveries erzielt haben. (159,7m mit 1,65% Li2O). Per News vom 24.10. soll auch hier die Exploration direkt losgehen.



• Mit der "Ekosolve“ Technologie soll Lithium günstiger und umweltfreundlicher produziert werden



3 Projekte in zwei Locations



Quelle: Spey Resources



Alle drei Projekte von SPEY in Argentinien liegen im sogenannten "Lithium Triangle". Beim Candela II Projekt auf dem Incahuasi Salar will man demnächst mit 5 Produktionsbohrungen voll durchstarten, während man für Pocitos 1 und 2 auf dem Pocitos Salar soeben mit Explorationsbohrungen losgelegt hat.



Spey hat das Candela II Projekt im März 2022 Jahres zu 80% erworben und dafür 1,2 Mio. USD gezahlt und 450.000 USD in die Exploration investiert. Die übrigen 20% kann man durch eine Zahlung in Höhe von 6 Mio. USD bis zum 18. März 2023 erwerben.



Sobald die fünf Produktionsbohrungen, die bis in eine Tiefe von 200 bis 250m reichen sollen, abgeschlossen sind, möchte man hier zeitnah eine erste Ressourcenschätzung vorlegen.



Man hat hier unter anderem das Ekosolve System mit einer 200 Liter Probe bereits erfolgreich eingesetzt um ein > 99% Lithiumcarbonat herzustellen.



BOHRUNGEN SOEBEN GESTARTET

Auf den anderen beiden Projekten Pocitos 1 und 2 finden derzeit Explorationsbohrungen statt. Es sind die ersten die von SPEY hier überhaupt vorgenommen werden.



Bohrungen auf Pocitos. Quelle: Spey Resources



Phil Thomas, der neue CEO von Spey, sagte dazu:

„Dies sind sehr spannende Zeiten für das Unternehmen, da wir die Bohrgenehmigung erhalten und die Bohrgeräte zu Pocitos 1 gebracht haben. Die Bohrungen auf Pocitos 1 sind gestartet und wir planen derzeit, dass die Bohrungen auf Pocitos 2 um den 27. Oktober 2022 beginnen werden.“



Pocitos 1 wurde im März 2022 zu 80% an die kleine Firma Recharge Resources (CSE: RR – keine Meinung) optioniert. Die restlichen 20% verbleiben bei SPEY. Dafür hat das Unternehmen im ersten Schritt 850.000 USD an Cash kassiert sowie 900.000 USD in Aktien die über einen Zeitraum von 12 Monaten ausgegeben werden. Für eine Zahlung von weiteren 6 Mio. USD kann der Partner die restlichen 20% des Projekts übernehmen.



Pocitos 2 ist derweil zu 100% im Besitz von SPEY RESOURCES und auch hier sollen in Kürze die Bohrungen starten.

Newsflow ist also garantiert.



Spey kauft Lithiumprojekte in Kanada



Am 28. September gab man bekannt, dass man Lithium Energy Metals Corp. für die Ausgabe von 8,9 Mio. eigenen Aktien erwirbt.

Insgesamt handelt es sich um vier Projekte die in der James Bay Region von Quebec liegen. Eines davon liegt nur einen Kilometer von dem Corvette Projekte von Patriot Energy Metals (TSX-V: PMET) entfernt – die aufgrund ihrer Weltklasse Lithium Discovery wohl die beste Aktie an der TSX-Venture dieses Jahr sein wird.



Und das ist wohl auch der Grund warum man hier zugeschlagen hat. Area Plays sind in erster Linie erstmal dazu da um Aufmerksamkeit zu generieren, denn die vier Projekte um die es sich hier handelt sind alle nicht weit entwickelt. Insgesamt umfasst die Fläche etwas weniger als 9.000 Hektar.

Per News vom 24.10. soll auch hier die Exploration direkt losgehen.



Positiv für SPEY ist natürlich die Diversifikation. Zum einen geografisch (Argentinien + jetzt neu Kanada) und zum anderen auch geologisch. Während es sich bei den Projekten in Argentinien um Salar-Vorkommen, also Salzseen handelt, haben wir es in Kanada traditionell mit Hartgestein Projekten zu tun.



WAS KANN DER NEUE CEO?



Anfang Oktober wurde mit Phillip Thomas ein hochkarätiger neuer CEO für SPEY RESOURCES vorgestellt.

Er kann als Lithium-Spezialist mit riesiger Erfahrung in der Exploration von Salaren - vor allem in Argentinien – bezeichnet werden.

Bohrungen auf Pocitos. Quelle: Spey Resources



Schätzung von Lithium Ressourcen und auch die Entwicklung von Techniken zur Lithiumproduktion sind seine Fachgebiete.



Er ist Mitgründer einer DLE (Direct Lithium Extraction) Technologie namens Ekosolve. Vereinfacht gesagt kann damit das Lithium aus Salaren / Solen / Salzseen extrahiert werden, allerdings mit weniger Kosten, einem geringeren Wasserverbrauch und einer höheren Gewinnungsrate als bei anderen Technologien. Ein hoher Magnesiumgehalt ist für herkömmliche Produktionsverfahren von Nachteil, da es zu viel Zeit und Energie in Anspruch nimmt, diese beiden Metalle chemisch voneinander zu trennen. Die Reinheit von Lithiumcarbonat ist für die Batteriehersteller von großer Bedeutung! Bei der Ekosolve Technologie hingegen soll ein hoher Magnesiumanteil keine Rolle spielen.



Natürlich hat SPEY diese Technologie lizenziert, und es wird derzeit ein Bauplan für eine Mini-Anlage zur Produktion von Lithiumkarbonat mit einer Kapazität von 20 Tonnen entworfen.



An zwei Übernahmen beteiligt



Bereits im Jahr 2003 entwarf Phillip Thomas im Lithiumsalar Rincon (Argentinien) für Admiralty Resources ein Extraktionsverfahren mitsamt Anlage, welches im März 2022 für 825 Mio. USD an Rio Tinto verkauft wurde.



Insgesamt hatte er als CEO von Admiralty Resources die Herrschaft über vier verschiedene Projekte. Wie bereits erwähnt Lithium bei Rincon Salar in Argentinien, eine Eisenerzmine in Chile, ein Kobalt-Nickel-Laterit-Projekt in WA und ein Silber-Blei-Zinkprojekt im Northern Territory von Australien

Quelle: www.riotinto.com/news/releases/2022/Rio-Tinto-completes-acquisition-of-Rincon-lithium-project



Für den Pozuelos Salar, welcher übrigens an die Candela II Liegenschaft von SPEY angrenzt, erstellte er im Jahr 2009 eine Ressourcenschätzung. Dieses Gebiet wurde für 962 Mio. USD an Ganfeng Lithium verkauft. Stand jetzt Lithiumproduzent Nr. 4 weltweit. An weiteren Studien und Bohrungen auf anderen Salaren in Argentinien war er ebenfalls beteiligt.



Der neue CEO Phillip Thomas wie folgt:

„Ich freue mich, dem Unternehmen als CEO beizutreten. Die jüngsten Bohrergebnisse des Unternehmens bei Candela II in Incahuasi sind ermutigend, und ich freue mich auch darauf, das Ekosolve-Verfahren zur direkten Lithiumextraktion in der Praxis zu beweisen.“



WELCHE VORTEILE HAT DIE EKOSOLVE TECHNOLOGIE?



Es wird mittlerweile an verschiedenen DLE (Direct Lithium Extraction) Techniken gearbeitet um vor allem den Wasserverbrauch und die relativ lange Produktionsdauer zu reduzieren. Die Extraktion des Lithiums aus der Sole dauert normalerweise Wochen und diese Zeitspanne soll durch chemische Prozesse auf wenige Stunden sinken können.



Herkömmliche Verdunstungsteiche bei denen das gelöste Lithium, welches sich in der Sole befindet extrahiert wird, kosten schnell mal über 100 Mio. USD und sind auf eine Zeitspanne von 9 bis 12 Monaten ausgelegt.



Quelle: Präsentation von Ekosolve Limited



Die Ekosolve Technologie stammt ursprünglich aus der Zusammenarbeit der Universität Melbourne und verschiedenen Forschern und soll ein Lithiumprodukt von 99 Prozent Reinheit liefern. Die Zeitspanne wird dabei mit 10 bis 12 Stunden angegeben. Eine geringer Wasserverbrauch und 95% Rückgewinnung des Lösungsmittels werden als Vorteile genannt.



Im Jahr 2022 wurde die Technologie an die private australische Gesellschaft Ekosolve Limited lizensiert.



Phillip Thomas, CEO von Spey Resources: "Im Jahr 2018 machten sich Dr. Sorentino und ich privat daran, eine Lösung für das Problem der Sole mit niedriger Lithiumkonzentration und hohem Magnesiumgehalt zu finden, da es viele Salare mit diesem Problem gibt. Nach einigen umfangreichen Forschungsarbeiten und Absprachen mit der Lösungsmittel- und Ionenforschergruppe der Universität Melbourne wurde Ekosolve geboren – ein Lösungsmittelaustausch-DLE-Prozess, der nur 130 l Wasser pro 1000 Tonnen Lithiumprodukt verbraucht, ein hoher Magnesiumanteil kein Problem darstellt, und 95 % des Lösungsmittels nach jedem Durchlauf zurück gewonnen werden. Das Beste ist, dass nach jedem Verarbeitungszyklus mehr als 95 % des Lithiums in Batteriequalität zurückgewonnen werden."



HIGHLIGHTS VON SPEY RESOURCES (CSE: SPEY / WKN: A2N4RL)



• Aktiv im "Lithium Triangle“ von Argentinien, eine der lithiumreichsten Gebiete der Erde



• Bohrungen sind im Gange und 5 Produktionsbohrlöcher bereits in Planung



• Neuer CEO mit herausragender Erfahrung im argentinischen Lithiumbusiness. Erstellte Ressource für den Pozuelos Salar, ebenfalls in Argentinien und wurde für 962 Mio. USD an Ganfeng Lithium verkauft. Arbeitete ebenfalls in Rincon Lithium, die für 825 Mio. USD von Rio Tinto übernommen wurden



• Liegenschaft grenzt an Ganfeng Lithium an, der Lithiumproduzent Nr. 4 weltweit. Auch Orocobre ist dort tätig



• Vor kurzem Liegenschaften in Quebec, Kanada erworben die in direkter Nachbarschaft zu Patriot Battery Metals (TSX-V: PMET) liegen, die dort eine der weltweit besten Lithium Discoveries erzielt haben. (159,7m mit 1,65% Li2O)



• Mit der "Ekosolve“ Technologie soll Lithium günstiger und umweltfreundlicher produziert werden





Eine sehr gute und kompakte Zusammenfassung über SPEY RESOURCES gibt es von den kanadischen Kollegen.







www.youtube.com/watch?v=3c5NBrQXr7I



Beim aktuellen Kurs von 0,345 CAD (kanadische Dollar) / 0,25 EUR kommt Spey Resources auf eine Market Cap von 36,65 Mio. CAD. Das 52 Wochentief lag bei 0,15 CAD, das Hoch bei 0,40 CAD.



Weitere Informationen über Spey Resources finden Sie auf der Website: www.speyresources.ca



- Bitte beachten Sie, dass es sich beim obenstehenden Artikel nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung handelt.



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de

+ +Insgesamt habe ich 3 Aktien unter Beobachtung die jetzt für eine Aufnahme in das stockreport.de Musterdepot in Frage kommen, und ein Gewinnpotential von 300 bis 500% aufweisen. Um bei den kommenden GEWINNERAKTIEN von Beginn an dabei zu sein, sollten Sie nicht zu lange zögern, und sich für das Premium-Abo von stockreport.de entscheiden.+ +



Daher mein dringender Rat: Tragen Sie HIER IHRE EMAILADRESSE ein, und erhalten GARANTIERT alle neuen GEWINNERAKTIEN als Erstes.

Sie sollten nicht zu lange zögern, denn sonst entgehen Ihnen Gewinne wie diese:



• + 588% mit Teranga Gold

• + 1.022% mit Arizona Mining

• + 320% mit Sibanye Stillwater

• + 194% mit Energy Fuels



Dies ist nur ein Teil der Gewinne die unsere Premium-Leser spielend leicht erzielen konnten.



Sie müssen diesen Gewinnen jedoch nicht hinterher trauern, denn Sie können in Zukunft auch solche Gewinne verbuchen!

SONDERAKTION: 3 MONATE GRATIS



HIER DIREKT ZUR ANMELDUNG >> www.stockreport.de/neuanmeldung.asp

Bitte beachten Sie auch unser ausführliches Impressum inklusive Erklärung zum Datenschutz und Haftungsausschluss: https://www.explorercheck.de/impressum.asp