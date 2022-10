2G Energy: Anziehende Erlösdynamik

Auch für die Zeit danach seien die Perspektiven aussichtsreich. Das Unternehmen spüre ein steigendes Kundeninteresse, wobei aktuell insbesondere Biogasanlagen sowie BHKW mit Umrüstoption auf einen Wasserstoffbetrieb im Fokus stehen, so die Analysten. Mit dem deutlichen Anstieg der Energiepreise sei der Bedarf für eine mög­lichst effiziente Produktion von Strom und Wärme in Europa noch einmal deutlich gestiegen. Die BHKW von 2G könnten im weiteren Strukturwandel eine Schlüsselposition einnehmen. Mit den Anlagen ließen sich demnach nicht nur Brennstoffe in erheblichem Umfang einsparen, sondern sie seien auch relativ schnell und dezentral realisierbar und bieten laut SMC-Research regelbare Kapazitäten für den wichtigen Grundlastbereich. Die Wasserstoffoption sorge zudem für einen künftigen reibungslosen Übergang in die Wasserstoffwirtschaft.

Das Management rechne daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung und habe die Mittelfristziele angehoben. Während die Erlöse im nächsten Jahr auf 310 bis 350 Mio. Euro steigen sollen, werden für 2024 bis zu 390 Mio. Euro erwartet – bei einer Marge von 8,5 bis 10,0 Prozent. Damit erreiche das Unternehmen plangemäß schon im übernächsten Jahr die Ziele, die eigentlich erst für 2026 anvisiert worden waren, so die Analysten.

Sie hatten bereits eine Sonderkonjunktur in den nächsten Jahren und ein Übertreffen der Guidance einkalkuliert. Ihre bisherigen Schätzungen, insbesondere für das Jahr 2024, haben ein Stück über den neuen Unternehmenszielen gelegen. Die Analysten sehen für eine solche Entwicklung aufgrund der skizzierten starken Wachstumstreiber weiterhin gute Chancen, haben die Projektion aber in Reaktion auf die neuen Prognosen der Gesellschaft etwas konservativer gestaltet.

Ihr Kursziel habe sich damit von zuvor 33,00 Euro auf 32,20 Euro etwas reduziert, signalisiere damit nach der kräftigen Kurskorrektur aber dennoch ein hohes Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent für die Aktie. Die Analysten bestätigen daher ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.10.2022 um 8:52 Uhr)

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 24.10.2022 um 7:00 Uhr fertiggestellt und am 24.10.2022 um 8:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-24-SMC-Comment-2G_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die 2G ENERGY Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 21,60EUR an der Börse Tradegate.