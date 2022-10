(neu: Aussagen Sunak)



LONDON (dpa-AFX) - Nach einem beispiellosen Aufstieg wird der frühere Finanzminister Rishi Sunak neuer britischer Premierminister und soll den Absturz seiner Konservativen Partei aufhalten. Der 42-Jährige konnte in der Fraktion deutlich mehr Unterstützer sammeln als seine einzige Konkurrentin Penny Mordaunt, die daraufhin am Montag ihren Rückzug bekanntgab. Am hinduistischen Feiertag Diwali kürte die Partei erstmals einen bekennenden Hindu zum Regierungschef.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als designierter Premier kündigte Sunak an, er wolle sowohl das Land als auch die zuletzt zerstrittene Tory-Partei einen. Zuvor hatte er bereits hinter verschlossenen Türen zu seiner Fraktion gesprochen, die ihn mit demonstrativ lautem Beifall empfing. Dabei habe Sunak gewarnt, die Partei stehe vor einer "existenziellen Bedrohung" und habe die Wahl, sich "zu vereinen oder zu sterben", berichteten Anwesende.