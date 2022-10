Nachdem die Marken von Shandong ihre hohe Empfehlung verdient haben, verrät der Verantwortliche von Weifang das Geheimnis hinter ihrer Entwicklung

WEIFANG, China, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Bericht des Informationsbüros der Stadtverwaltung von Weifang.

Das Pressezentrum für den 20. Nationalen Kongress der Chinesischen Volkspartei (CPC) veranstaltete am 19. Oktober sein drittes gemeinsames Interview. Bai Yugang, Sprecher der Delegation aus Shandong, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Parteikomitees der Provinz Shandong und Minister für Öffentlichkeitsarbeit in Shandong, hielt eine Eröffnungsrede, in der er auf die Errungenschaften der technologischen Innovation, der fortschrittlichen Fertigung und der Wiederbelebung des ländlichen Raums einging. Ziel dieser Initiative ist es, „die Geschichte von Shandong mit dem ganzen Land und dann mit der Welt zu teilen".